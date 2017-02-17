18+ В Челябинске завершено расследование дела серийного педофила с ЧТЗ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следователи передали в прокуратуру дело в отношении серийного педофила с ЧТЗ, жертвами которого стали три девочки, пять девушек и один мужчина, – злоумышленнику предстоит прочесть более 35 томов уголовного дела, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Завершено расследование дела в отношении 36-летнего Вадима Есипова, нападавшего на школьниц и девушек в Челябинске. Мужчина сначала признавал свою вину, потом отказался от дачи показаний. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым, однако выявила склонность к педофилии. В ходе расследования дела было проведено более 100 экспертных исследований, опрошено около 500 свидетелей. В итоге Есипову предъявили обвинение в 22 преступных эпизодах.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. В рамках расследования уголовного дела следователем СК начальнику УМВД России по Челябинску внесено представление об устранении причин, способствовавших совершению преступлений», – рассказал официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

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Мужчина обвиняется в семи эпизодах насильственных действий сексуального характера, пяти изнасилованиях, семи разбоях и двух угрозах убийством. Среди потерпевших три ребенка, пять девушек и мужчина, который вступился за одну из жертв. Злоумышленник порезал ему кисти и пригрозил убийством.

Объем уголовного дела превысил 35 томов. Почти во всех случаях горожанин шел на преступления с ножом с целью удовлетворить свои сексуальные потребности. Пока он находился в СИЗО, его супруга успела родить. На момент задержания злоумышленник без договора работал на одной из челябинских строек.

Напомним, «педофила с ЧТЗ» искали с осени 2015 года, после серии нападений на школьниц и девушек. Ежедневно сотни полицейских прочесывали район и задерживали горожан, отрабатывая их на причастность к преступлениям, после чего злоумышленник залег на дно. Его удалось разыскать, когда в августе 2016 года он засветился на камере наружного наблюдения, уводя в безлюдное место семилетнюю жертву. В сентябре 2016 года Вадим Есипов был задержан сотрудниками ФСБ и полиции при попытке улететь из Екатеринбурга в Душанбе (Таджикистан).

Ольга Плеханова