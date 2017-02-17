Пт, 17.02.2017, 16:59 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 17 февраля 2017 года, 15:21

18+ В Челябинске завершено расследование дела серийного педофила с ЧТЗ


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следователи передали в прокуратуру дело в отношении серийного педофила с ЧТЗ, жертвами которого стали три девочки, пять девушек и один мужчина, – злоумышленнику предстоит прочесть более 35 томов уголовного дела, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Завершено расследование дела в отношении 36-летнего Вадима Есипова, нападавшего на школьниц и девушек в Челябинске. Мужчина сначала признавал свою вину, потом отказался от дачи показаний. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым, однако выявила склонность к педофилии. В ходе расследования дела было проведено более 100 экспертных исследований, опрошено около 500 свидетелей. В итоге Есипову предъявили обвинение в 22 преступных эпизодах.

 

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. В рамках расследования уголовного дела следователем СК начальнику УМВД России по Челябинску внесено представление об устранении причин, способствовавших совершению преступлений», – рассказал официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

В Тракторозаводском районе снова ищут мужчину, нападающего на женщин. ФОТОРОБОТ

Мужчина обвиняется в семи эпизодах насильственных действий сексуального характера, пяти изнасилованиях, семи разбоях и двух угрозах убийством. Среди потерпевших три ребенка, пять девушек и мужчина, который вступился за одну из жертв. Злоумышленник порезал ему кисти и пригрозил убийством.

 

Объем уголовного дела превысил 35 томов. Почти во всех случаях горожанин шел на преступления с ножом с целью удовлетворить свои сексуальные потребности. Пока он находился в СИЗО, его супруга успела родить. На момент задержания злоумышленник без договора работал на одной из челябинских строек.

Напомним, «педофила с ЧТЗ» искали с осени 2015 года, после серии нападений на школьниц и девушек. Ежедневно сотни полицейских прочесывали район и задерживали горожан, отрабатывая их на причастность к преступлениям, после чего злоумышленник залег на дно. Его удалось разыскать, когда в августе 2016 года он засветился на камере наружного наблюдения, уводя в безлюдное место семилетнюю жертву. В сентябре 2016 года Вадим Есипов был задержан сотрудниками ФСБ и полиции при попытке улететь из Екатеринбурга в Душанбе (Таджикистан).

Ольга Плеханова

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: педофил, розыск, чтз, новости челябинска, криминальные новости челябинска, тракторозаводский район
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 541
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 16:51
«Мужиков выкинул»: осужден челябинец, убивший 2 котов жены в Парковом-2
сегодня, 16:22
ВНИМАНИЕ. Загрязнение приземного слоя атмосферы ждет жителей 4 южноуральских городов
сегодня, 16:00
ВАЖНО. В Челябинске разрабатывают единый проездной билет
сегодня, 15:31
Кыштымский врач выдвинул свою версию гибели группы Дятлова
сегодня, 15:03
На Южном Урале прокуроры проверят уборку территорий от снежных заносов и наледи
сегодня, 14:30
Челябинцы увидели в деле бойцов боксерского Гала-шоу
сегодня, 14:17
Полиция составила фоторобот нападавшего на женщин с ножом в Челябинске
сегодня, 13:59
«С нами будет стоять долго!»: Челябинское УФАС нашло неэтичную рекламу в Миассе
сегодня, 13:51
Челябинка сделала ложный донос, чтобы избавиться от шумного квартиранта
сегодня, 12:51
За нацистскую символику в соцсети наказан житель Еманжелинска
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сказывается ли на Вашем самочувствии смог?

  • Приходится носить маску
    5%
  • Бывает головокружение
    12%
  • Отмечаю насморк и слезоточивость
    21%
  • Бывает легкая одышка и кашель
    30%
  • Не сказывается
    18%
  • Ухудшается настроение
    14%

Всего проголосовало: 961

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость