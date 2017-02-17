Полиция составила фоторобот нападавшего на женщин с ножом в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полиция Челябинска распространила приметы мужчины, дважды напавшего на женщин с ножом, – также составлен его фоторобот, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу полицейского Главка.

Напомним, оба инцидента зафиксированы в Тракторозаводском районе.

Приметы разыскиваемого: возраст 50-55 лет, рост 160 см, среднего телосложения, лицо славянской внешности, губы тонкие. Был одет в черную вязаную шапку, коричневую дубленку (куртку), спортивные брюки (трико) темного или серого цвета.

По фактам нападений возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), проводится дальнейший комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление лица причастного к нападению и его задержанию.

Всех, кто знает что-либо о нападавшем, просят сообщить об этом по телефону 02 либо в ближайший отдел полиции.