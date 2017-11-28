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Агентство новостей Доступ 1 28 ноября 2017 года, 12:07

В Челябинске выявили запрещенный сайт с песнями для скинхедов


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Центральный районный суд Челябинска признал запрещенными аудиозаписи музыкальной группы «Циклон Б», которые размещались в открытом доступе на одном из сайтов, – после вступления решения в силу Роскомнадзор заблокирует ресурс, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Нарушения были найдены при проверке соблюдения законодательства по борьбе с экстремизмом. Выяснилось, что на сайте размещалась песня группы «Циклон Б», которую Нагатинский районный суд Москвы признал экстремистской еще 1 октября 2007 года.

Музыкальная группа была создана в 2000 году в столице и на сегодняшний день считается распавшейся. Песни коллектива были популярны у националистов, а один из лидеров группы состоял в рядах радикальных скинхедов. В 2007 году суд запретил сразу 12 композиций «Циклон Б» и внес их в Федеральный список экстремистских материалов. 

Теги: прокуратура, борьба с экстремизмом, суды челябинской области
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