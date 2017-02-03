В Челябинске выяснят, насколько загазованы 23 главные автомагистрали мегаполиса

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске собираются сократить выбросы от автомобильного транспорта – для начала власти решили замерить уровень загрязнения на 23 крупных магистралях города, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Глава региона Борис Дубровский обозначил план мероприятий Года экологии, который включает три основных направления.

Во-первых, снизить загрязнения воздуха выбросами автотранспорта. Планируется замерить уровень загрязнения по 23 крупным автомагистралям Челябинска. Также будет изучен опыт городов с сильным загрязнением автотранспортом, в частности, Санкт-Петербурга.

Во-вторых, власти попытаются снизить загрязнение воздуха выбросами от крупных промпредприятий. «Необходимо поставить соответствующие задачи перед муниципалитетами, которые звучат в сводках НМУ, а с каждым промышленным предприятием вести точечную работу. Если количество выбросов не сокращается – использовать штрафные санкции. Сейчас предприятиям выдается та квота, которая им необходима, а должен действовать совершенно другой подход», – заявил Дубровский.

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Кроме того, губернатор акцентировал внимание на вопросах обращения с твердыми бытовыми отходами. Так, в 2017 году в Челябинской области продолжится внедрение новой территориальной схемы обращения с ТБО.

Напомним, в Челябинске вторые сутки подряд держатся НМУ второй степени опасности. Слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия сохранятся до семи вечера 3 февраля.