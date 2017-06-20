В Челябинске поймали торговца липовыми полисами ОСАГО

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске разоблачили продавца липовыми полисами ОСАГО – 30-летний мужчина задержан, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

«Сотрудниками полиции выявлен факт продажи полисов автогражданской ответственности с признаками подделки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что челябинец организовал продажу полисов ОСАГО, изготовленных кустарным способом на цветном принтере, по цене 1 500 рублей за единицу», – рассказала начальник отдела информации и общественных связей ГУ майор внутренней службы Ольга Штерк.

В квартире задержанного полицейские обнаружили и изъяли 114 поддельных бланков ОСАГО, 150 квитанций страховой компании, два ноутбука и цветной принтер.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), санкция которой предусматривает до 2 лет лишения свободы.

Напомним, с начала 2017 года в Челябинской области было выявлено 173 факта управления автомобилями с фальшивыми полисами автогражданской ответственности. По 15 фактам в отношении водителей уже возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа, санкция – штраф в размере до 80 тыс. рублей либо арест до 6 месяцев). По остальным фактам проводится доследственная проверка.