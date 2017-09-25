Ученые ЮУрГУ придумали, как улучшить йогурт ультразвуком

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южно-Уральский государственный университет получил патент на способ производства йогурта с повышенным содержанием полезных элементов – ученые установили, что ультразвук положительно влияет на состав и вязкость продукта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службе ЮУрГУ.

«Группа ученых Высшей медико-биологической школы получила и подтвердила серией опытов данные, указывающие на то, что ультразвуковая кавитация способна создавать особые условия для развития заквасочной микрофлоры, которая используется в качестве главной составляющей при производстве кефира, йогурта и других кисломолочных напитков», – рассказала профессор, завкафедрой «Пищевые и биотехнологии» Ирина Потороко.

Благодаря новой технологии можно получать продукт, богатый экзополисахаридом кефираном (это вещество положительно влияет на пищеварение и снижает риск возникновения различных заболеваний). Южноуральские ученые разработали и запатентовали уникальный способ производства йогурта с повышенным содержанием полисахарида, аналогов которому в мире нет. Завершающим этапом исследований станет подтверждение полезности продукта, а также выпуск пробной партии йогурта совместно с одним из предприятий Курганской области, уточнили в ЮУрГУ.