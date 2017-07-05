Убийца семейной пары в Златоусте мстил за гибель щенка

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Супруги из Златоуста (Челябинская область) погибли из-за щенка – прокуратура раскрыла ряд подробностей двойного убийства, совершенного в декабре 2016 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, 42-летний мужчина временно проживал у друзей. В роковой день они все вместе выпивали. Сначала мужчина поссорился с хозяином жилища. А когда словесные разборки переросли в драку, схватил нож и несколько раз воткнул его в шею и грудь потерпевшему. Опасаясь, что жена приятеля бросится на его защиту, гость всадил лезвие в грудь и ей.

«Согласно версии следствия, конфликт произошел из-за щенка. Женщина предлагала обменять его на спиртное, а ее муж предпочел собаку убить. Обвиняемого возмутило поведение семейной пары, поэтому друзья и рассорились», – рассказали в пресс-службе прокуратуры.

После совершения убийства он накрыл тела одеялом, выпил спиртного и лег спать, а утром сам явился в полицию с повинной.

Добавим, обвиняемый состоит на консультативном учете у психиатра по поводу органического расстройства личности.

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.