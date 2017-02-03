Пт, 03.02.2017, 11:45 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 3 февраля 2017 года, 10:59

У похитителей мяса арестовали имущество на 2,5 млн рублей в Троицке


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Двух работников фермы осудят за хищение мяса с территории убойного цеха в Троицке (Челябинская область) – мужчины украли продукции на 290 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Преступление было совершено ночью, когда один из подельников дежурил в домике сторожа. Его сообщник приехал на ферму на машине и через проем в стене пробрался на территорию убойного цеха, откуда вынес мясо и увез. Вместе мужчины продавали похищенную продукцию своим знакомым и в магазины. Хозяину фермы причинен ущерб в размере 290 тыс. рублей.

Двое похитителей, мужчины в возрасте 33 лет и 51 года, были задержаны сотрудниками полиции. По ходатайству следователя судом был наложен арест на имущество обвиняемых на сумму около 2,5 млн рублей. Уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража) передано в суд для рассмотрения по существу. Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: кража, мясо, новости троицка
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 538
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 11:20
В Челябинске выяснят, насколько загазованы 23 главные автомагистрали мегаполиса
сегодня, 10:33
Банду чиновников осудят за хищение 17 млн при распределении жилья
сегодня, 10:00
НУЖНА ПОМОЩЬ. Челябинские активисты собирают деньги на создание первого электрогрузовика
сегодня, 09:49
Полиция поймала дуэт торговцев поддельным спиртным, заработавший 2 млн рублей
сегодня, 09:41
Челябинцы почтили память погибших в авиакатастрофе Ту-154
сегодня, 09:30
Особого порядка не будет. Стартовал суд над виновником ДТП со скорой в Челябинске
вчера, 19:52
Две женщины отравились газом в поселке Каштак
вчера, 17:49
ВНИМАНИЕ. Режим НМУ 2 степени опасности продлили еще на сутки
вчера, 17:36
Тотальный диктант-2017 пройдет в Челябинской области 8 апреля
вчера, 17:04
Российских керлингистов допустили к участию в Паралимпиаде 2018 года
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сказывается ли на Вашем самочувствии смог?

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость