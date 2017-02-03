У похитителей мяса арестовали имущество на 2,5 млн рублей в Троицке

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Двух работников фермы осудят за хищение мяса с территории убойного цеха в Троицке (Челябинская область) – мужчины украли продукции на 290 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Преступление было совершено ночью, когда один из подельников дежурил в домике сторожа. Его сообщник приехал на ферму на машине и через проем в стене пробрался на территорию убойного цеха, откуда вынес мясо и увез. Вместе мужчины продавали похищенную продукцию своим знакомым и в магазины. Хозяину фермы причинен ущерб в размере 290 тыс. рублей.

Двое похитителей, мужчины в возрасте 33 лет и 51 года, были задержаны сотрудниками полиции. По ходатайству следователя судом был наложен арест на имущество обвиняемых на сумму около 2,5 млн рублей. Уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража) передано в суд для рассмотрения по существу. Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.