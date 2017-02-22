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Агентство новостей Доступ 1 22 февраля 2017 года, 11:52

«Трактор» и «Металлург» вступают в борьбу за Кубок Гагарина


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральские хоккейные клубы «Трактор» и «Металлург» сегодня, 22 февраля, проведут первые матчи серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Обе команды играют на домашнем льду: «Трактор» встречается с «Барысом» (Казахстан), «Металлург» – с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар».

Согласно регламенту КХЛ 24 февраля состоятся вторые встречи команд.

Напомним, в регулярном чемпионате 2016/2017 в Восточной Конференции «Трактор» занял четвертое место, набрав 97 очков в 60 матчах, «Магнитка» – первое (124 очка).

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Теги: хк трактор, хк металлург, кхл, хоккей, кубок гагарина, плей-офф, новости магнитогорска, новости челябинска
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