«Трактор» и «Металлург» вступают в борьбу за Кубок Гагарина
Южноуральские хоккейные клубы «Трактор» и «Металлург» сегодня, 22 февраля, проведут первые матчи серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обе команды играют на домашнем льду: «Трактор» встречается с «Барысом» (Казахстан), «Металлург» – с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар».
Согласно регламенту КХЛ 24 февраля состоятся вторые встречи команд.
Напомним, в регулярном чемпионате 2016/2017 в Восточной Конференции «Трактор» занял четвертое место, набрав 97 очков в 60 матчах, «Магнитка» – первое (124 очка).