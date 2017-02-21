Плей-офф Чемпионата КХЛ стартует 21 февраля

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня, 21 февраля, стартует 1/8 финала Кубка Гагарина – среди участников состязания южноуральские коллективы «Трактор» и «Металлург», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

После 60 матчей регулярного чемпионата от Западной и Восточной конференций выдвинулось 16 команд, которые сразятся за Кубок.

Преодолевшие плей-офф от Западной и Восточной конференций встретятся в апреле. Уже известен график игр и соперники 1/8 финала – планируется четыре серии в каждой конференции.

Западная конференция:

- ЦСКА – «Йокерит» (Хельсинки);

- СКА (Санкт-Петербург) – «Витязь» (Подмосковье);

- «Динамо» (Москва) – «Торпедо» (Нижний Новгород);

- «Локомотив» (Ярославль) – «Динамо» (Минск).

Матчи 1/8 финала пройдут 21, 23, 25 и 27 февраля, дополнительные даты – 1, 3 и 5 марта.

Восточная конференция:

«Металлург» (Магнитогорск) – «Куньлунь» (Китай);

«Авангард» (Омск) – «Адмирал» (Владивосток);

«Ак Барс» (Казань) – «Салават Юлаев» (Уфа);

«Трактор» (Челябинск) – «Барыс» (Астана).

Матчи пройдут 22, 24, 26 и 28 февраля, дополнительные даты – 2, 4 и 6 марта.

Четвертьфиналы Кубка Гагарина пройдут 8-21 марта, полуфиналы с 23 марта по 5 апреля, финалы – 8-20 апреля.

Отметим, каждая серия проходит до четырех побед. Если зафиксирована ничья, назначаются овертаймы по 20 минут до первой шайбы. Команды, которые на первом этапе набрали больше очков, смогут воспользоваться правом своего льда в седьмых матчах. Команды из разных конференций встретятся только в финале.