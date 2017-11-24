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Агентство новостей Доступ 1 24 ноября 2017 года, 17:50

Теперь в 4D: в Челябинск едет легендарная рок-опера «Юнона и Авось»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинск вновь едет легендарная рок-опера «Юнона и Авось», на этот раз в формате 4D – представление будет происходить на фоне огромного проекционного экрана, создающего полную иллюзию реальности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Юнона и Авось» – самая известная рок-опера на российской сцене. Авторы – выдающийся русский композитор Алексей Рыбников и поэт Андрей Вознесенский.

Премьера рок-оперы «Юнона и Авось» состоялась в 1981 году на сцене Ленкома, и вот уже 35 лет она идет с неизменным успехом. В 1983 году знаменитый французский кутюрье Пьер Карден представил оперу французской публике в театре «Эспас Карден», затем последовали триумфальные гастроли по всему миру.

В новой авторской версии оперы в формате 4D соединились традиции русской духовной музыки, народный фольклор, жанры массовой музыки. Все события культовой рок-оперы будут происходить на фоне огромного проекционного экрана, создающего полную иллюзию реальности. «Погружение зрителя в драматическую историю любви будет абсолютным», – обещают организаторы.

Когда: 7 декабря, 19.00;
Где: Дворец культуры Железнодорожников;
Цена удовольствия: от 1,7 тыс. до 3,5 тыс. рублей.

Билеты можно и выиграть в официальном сообществе Агентства в соцсети «Вконтакте»

Теги: афиша, билеты, спектакль, новости челябинска
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