Театры Златоуста и Озерска получат федеральную поддержку

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Театры Озерска и Златоуста (Челябинская область) получат более 10 млн рублей из федерального бюджета – деньги поступят в рамках партийного проекта «Единой России» «Театры малых городов», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу реготделения партии.

Под контролем партпроекта 670 млн рублей из федерального бюджета будут распределены на поддержку таких театров по всей стране. На эти средства приведут в порядок декорации, костюмы, закупят необходимый инвентарь. Кроме того, в рамках проекта в театрах малых городов пройдут многочисленные премьеры.

В Челябинской области партпроект «Театры малых городов» действует в Озерске и Златоусте. По словам координатора проекта на Южном Урале, директора Златоустовского Государственного драматического театра «Омнибус» Александра Романова, средства во вверенный ему театр уже поступили, до конца июля финансирование получат два озерских театра – «Наш дом» и кукольный.

«В театр "Омнибус" направлено 6 млн 666 тысяч рублей. На эти средства будет подготовлена новая постановка – пьеса "А если это любовь?" Михаила Рощина. Премьера ожидается 6 октября 2017 года. Сейчас завершается подготовка всей необходимой документации, впереди – конкурсные процедуры. Планируется закупка светового и звукового оборудования, а также приобретение и пошив театральных костюмов, материалов для грима актеров, изготовление декораций, реквизитов и всего, что необходимо для подготовки пьесы», – прокомментировал Александр Романов, добавив, что в ядерную «запретку» деньги поступят до конца июля.