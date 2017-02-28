Суд оставил бывшего замминистра культуры Яну Комиссарову под подпиской о невыезде

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске состоялось предварительное слушание по уголовному делу бывшего первого заместителя министра культуры региона – суд оставил Яну Комиссарову под подпиской о невыезде и назначил дату первого заседания, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Центрального райсуда.

Напомним, что Яна Комиссарова и ее бывший супруг Евгений Агеев обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ (хищение чужого имущества, совершенное в крупном размере). Предположительно, ими было присвоено 1,5 млн рублей при подготовке фольклорно-гастрономического праздника «Уральские пельмени на Николу Зимнего». Комиссаровой 28 июня 2016 года была назначена мера пресечения в виде заключения под стражу, позже замененная на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Агеева же оставили под стражей до 28 февраля 2017 года.

В понедельник, 27 февраля, в Центральном районном суде состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении Комиссаровой и Агеева. На заседании судья решил оставить без изменения меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении для Комиссаровой. Агеев пробудет под стражей до 14 августа 2017 года.

Кроме того, Агеев и Комисарова ходатайствовали о рассмотрении дела в особом порядке. Гособвинитель и представитель потерпевшего против удовлетворения указанных ходатайств не возражали.

Судебное заседание по уголовноему делу назначено на 5 апреля 2017 года. Отметим, что дело будет рассмотрено в особом порядке.