Строительство Кафедрального собора возобновится в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске 20 апреля возобновится строительство кафедрального собора Рождества Христова – в 2017 году планируется возвести стены и своды храма до отметки 20 метров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел заседание Попечительского совета по строительству кафедрального собора, в котором приняли участие митрополит Челябинский и Миасский Никодим и представители подрядной организации.

Возобновление строительных работ назначено на 20 апреля. В 2017 году планируется поднять стены и своды храма до отметки 20 метров. Напомним, за 2016 год стены храма поднялись на девять метров. Всего за два года в кафедральный собор вложили порядка 2 тыс. кубов бетона и 200 тонн арматурных изделий.

«Необходимо актуализировать задачи на сезон 2017 года, чтобы в графике продолжить строительство главного храма Челябинской области – кафедрального собора Рождества Христова. Мы возрождаем традиции и строим собор всем миром», – заявил губернатор Борис Дубровский.

Отметим, что Челябинская епархия вместе с верующими продолжит оказывать помощь строителям собора. Митрополит Никодим пригласил всех желающих принять участие в работах по благоустройству прилегающей территории. «В дальнейшем можно будет прийти и потрудиться на благоукрашении территории. Есть множество вариантов: кто-то помогает цементом, строительным материалом. Главное то, что храм строим все вместе», – отметил митрополит Челябинский и Миасский Никодим.

Напомним, возведение храма ведется на средства меценатов и пожертвования южноуральцев. Посильный вклад может сделать каждый: средства принимаются на специальный счет Челябинской епархии и через SMS-сообщения.

Кафедральный собор Рождества Христова строится в Челябинске возле ледовой арены «Трактор», на Новоградском проспекте, и является частью подготовки региона к саммитам ШОС и БРИКС. Первый камень храма был заложен 18 сентября 2013 года. По проекту у религиозного сооружения будет пять куполов, а вместить он сможет до 3 тыс. прихожан. Высота вместе с крестом должна составить 75 метров. Планируется, что собор примет первых прихожан в 2018 году.

Сегодня во временном деревянном храме возле собора дважды в неделю проводятся службы, здесь же работает воскресная школа.