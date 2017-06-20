Стало известно, что искали силовики в мэрии Миасса

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Силовики искали в мэрии документы, изобличающие должностных лиц, совершавших мошеннические действия с землей в Миасском городском округе (Челябинская область), – дело расследует Следственный комитет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ.

«Должностными лицами администрации Миасса в 2016 году были совершены мошеннические действия при отчуждении земельных участков. По данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ – "Мошенничество"», – рассказал официальный представитель СУ СКР по региону Владимир Шишков.

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и должностных лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления.

Напомним, с обысками в кабинет главы Миасса силовики нагрянули во вторник, 20 июня, утром.