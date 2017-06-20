В кабинет главы Миасса нагрянули сотрудники ФСБ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В мэрии Миасса (Челябинская область) работают сотрудники Следственного комитета и ФСБ – силовики заняли кабинет главы округа Геннадия Васькова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 20 июня, утром в мэрию Миасса пришли люди в масках и в штатском. В кабинете главы округа Геннадия Васькова при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ по Челябинской области проводятся следственные действия. Мероприятия осуществляются в рамках расследования уголовного дела, подробности которого пока не разглашаются.

Напомним, весной в администрации Миасса уже работали силовики. Тогда их интересовали документы о выделении земельных участков в городском округе.