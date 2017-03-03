Стало известно, кто написал текст для Тотального диктанта-2017

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Автором текста для Тотального диктанта в 2017 году стал писатель Леонид Юзефович – его эссе напишут в 514 российских и 287 зарубежных городах, в том числе, в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на оргкомитет.

Текст Юзефовича будет посвящен трем городам, с которыми связана его жизнь: родной Перми, где прошла юность писателя, Улан-Удэ и Санкт-Петербургу.

«Надо признаться, от мысли, что мой текст будут писать 200 тыс. человек, захватывает дух», – прокомментировал писатель.

В прошлые годы авторами текста Тотального диктанта выступили Андрей Усачев, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков.

Леонид Юзефович – русский писатель, сценарист, историк, кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов. В прошлом году он получил премию «Большая книга» за роман «Зимняя дорога».

Добавим, что в Челябинске продолжается набор на курсы по русскому языку, которые проходят на базе пяти площадок: ЧелГУ, ЮУрГУ, несколько библиотек.

Сам диктант пройдет 8 апреля в 800 городах по всему миру. Чтобы избежать опасности подтасовки результатов, весь мир делится на три часовые зоны, для каждой из которых будет предназначен свой отрывок авторского текста. Челябинск относится к средней полосе, горожане начнут писать диктант в 13.00.