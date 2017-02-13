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Агентство новостей Доступ 1 13 февраля 2017 года, 14:45

В Челябинске стартуют подготовительные курсы к «Тотальному диктанту»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске 13 февраля стартуют подготовительные курсы к «Тотальному диктанту» – бесплатные занятия будут проходить на четырех площадках, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, что в 2017 году всероссийская акция «Тотальный диктант» пройдет 8 апреля. Организаторы ждут более 200 тыс. участников. Текст создал известный российский писатель, имя которого россияне узнают на традиционной пресс-конференции, которая запланирована на 1 марта. Текст диктанта уже написан, и экспертный совет работает над составлением комментариев по проверке.

В Челябинске стартуют бесплатные подготовительные курсы, которые позволят лучше написать диктант.

Первым открывает площадку Южно-Уральский госуниверситет – здесь подготовка стартует 13 февраля и будет проходить по понедельникам с 18.45 до 20.10 по адресу: проспект Ленина, 85, корпус 2, аудитория № 243.

Также подготовиться к диктанту предлагает ЧелГУ – уроки пройдут по пятницам с 18.00 до 19.30 по адресу: проспект Победы, 162-В, третий корпус ЧелГУ, аудитория № 302. Первое занятие состоится 17 февраля.

Публичная библиотека начинает занятия 15 февраля – они будут проходить по средам с 16.00 до 17.30 по адресу: проспект Ленина, 60, зал № 1.

Библиотека для слабовидящих и слепых запланировала курсы по четвергам с 12.00 до 13.30 по адресу: Свердловский проспект, 58, кабинет № 6. Первое занятие пройдет 16 февраля.

Участников курсов ждут занятия по отработке орфографии и пунктуации, пробные диктанты с разбором грамматических и лексических трудностей. Отметим, что на курсы уже записалось более 100 человек. Чтобы присоединиться к подготовке, нужно отправить письмо с контактами и выбранной площадкой на электронную почту alentkach@mail.ru.

В 2016 году свою грамотность проверили почти 2 тыс. жителей Челябинской области. Они писали диктант сразу на 32 площадках: в вузах, музеях, библиотеках, книжных магазинах, банках и даже в барах. Часть площадок была оборудована специально для особенных участников. В Областной библиотеке для слепых и слабовидящих писали диктант люди с проблемами зрения, а также слепоглухие, в коворкинге «Лейка» – родители с детьми от шести месяцев.

Все подробности на сайте акции «Тотальный диктант».

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Теги: челгу, юургу, тотальный диктант, новости челябинска, публичная библиотека
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