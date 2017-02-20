Сотрудник ЧМК победил в «Лыжне России» в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудник Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу Мечел) Эдуард Фаткуллов стал победителем всероссийской лыжной гонки «Лыжня России» – начальник бюро сортового и фасонного проката службы сбыта прошел двухкилометровую трассу за 5 минут 34 секунды, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Эдуард участвовал в забеге, в котором бежали руководители различных предприятий и организаций. А накануне он в составе сборной ЧМК стал победителем лыжных гонок в рамках Областной рабочей спартакиады среди производственных коллективов Южного Урала», – рассказали в пресс-службе предприятия.

«Лыжня России» прошла 19 февраля на территории Челябинского государственного университета, участие в ней приняли около 7 тыс. человек.

На ЧМК Эдуард Фаткуллов трудится с 2010 года. Сначала работал бригадиром по отгрузке товарных слитков в цехе подготовки составов, через год молодого человека пригласили на должность ведущего инженера в бюро сортового и фасонного проката, сегодня он его руководитель.

Лыжным спортом Эдуард Фаткуллов занимается с детства, сейчас тренируется в секции лыжных гонок спорткомплекса «Металлург», выступает на всех спортивных соревнованиях между цехами и подразделениями ЧМК. В январе 2017 года 28-летний Эдуард завоевал призовое место в лыжных гонках на призы Совета молодежи ЧМК. Обладатель золотого значка отличника ГТО.

«Челябинский металлургический комбинат по праву гордится своими сотрудниками, которые показывают пример коллегам не только в труде, но и в спорте. ЧМК традиционно уделяет большое внимание популяризация здорового образа жизни», – отметил управляющий директор ПАО «ЧМК» Анатолий Щетинин.

Всероссийская гонка «Лыжня России» проводится с 1982 года во всех крупных городах страны. В 2017 году трассу прошли около 1,5 млн россиян.