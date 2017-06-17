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Агентство новостей Доступ 1 17 июня 2017 года, 23:25

Центральный аппарат СК взял на контроль дело об исчезновении ребенка под Челябинском


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Центральный аппарат Следственного комитета России взял на контроль расследование уголовного дела по факту исчезновения ребенка в Каслях (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу СКР.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение следователям как можно быстрее найти пропавшего 14 июня Ивана Котова и установить все обстоятельства его исчезновения.

Напомним, десятилетний Ваня уехал из дома на велосипеде в среду, побывал в школьной библиотеке, но домой не вернулся, не найден до сих пор. В связи с наличием угрозы жизни и здоровью ребенка возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ – «Убийство малолетнего».

Аналогичное поручение Бастрыкин отдал в отношении пропавшей 15 июня в чувашском Цивильске 11-летней школьницы.

В настоящее время к розыскам ребенка привлечены сотрудники МЧС, правоохранительных органов и волонтеры из Челябинской и Свердловской областей. Проводится прочесывание местности, обследуются объекты на территориях, прилегающих к зонам исчезновения школьника, изымаются и изучаются записи с камер наружного видеонаблюдения. Следователи проводят неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Добавим, в группе поиска пропавших детей появилось новое объявление о расширении с 18 июня площади поисков Ивана Котова. Группа добровольцев выезжает из Челябинска в 6.30 по местному времени от ТЦ «Северные ворота» (Свердловский тракт, 1; старший группы – Данил Гудков, 89517844114). Нужны машины. Вниманию тех, кто едет в Касли самостоятельно: штаб переехал – теперь он организован в местной школе на улице Калинина, 28. Также всех добровольцев предупреждают о необходимости соответствующей экипировки: местность для прочесов сложная – лес, река, болото, карьеры, клещи, поэтому необходимы репелленты.

Родители пропавшего мальчика записали видеообращение к сыну.

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Теги: пропал ребенок, волонтеры, поиски детей, новости каслей, похищение ребенка, легион спас
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