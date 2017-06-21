Искать пропавшего в Каслях 10-летнего мальчика продолжают в болоте и лесах

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В поисках 10-летнего Ивана Котова в Каслях (Челябинская область) сегодня задействованы около 70 бойцов Росгвардии, 60 сотрудников МЧС, а также более 50 самых стойких волонтеров – сегодня будут прочесывать глухой лес и болото, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 21 июня, волонтеры попросили прийти на поиски пропавшего мальчика только мужчин. Поскольку проверены все остальные места, то прочесывать будут труднопроходимый лес и болото. К мероприятиям подключились около 70 бойцов Росгвардии.

«За все время поисков не были обнаружены ни личные вещи, ни одежда, ни велосипед ребенка. Кроме того, никто его больше не видел после выхода из дома. На лесной местности применялись квадрокоптеры, водолазы проверяли все водоемы. Для исследования дна использовали эхолоты. Допрошены все родственники мальчика и друзья. Проверены дома местных жителей. Отработаны ранее судимые граждане», – рассказал руководитель СО по Каслям СУ СКР по Челябинской области Алексей Ермолаев.

Напомним, десятилетний Иван уехал из дома на велосипеде в среду, побывал в школьной библиотеке, но домой не вернулся, не найден до сих пор. В связи с наличием угрозы жизни и здоровью ребенка возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ – «Убийство малолетнего». Информация о том, что его увезли на черной машине, не подтвердилась. Как и то, что мальчик попал на запись камеры наружного наблюдения. Ребенок на видео – не Ваня. Родители пропавшего опубликовали видеообращение, в котором просят сына вернуться и обещают его не ругать. Расследование пропажи мальчика взято на контроль центральным аппаратом СК.