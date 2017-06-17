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Агентство новостей Доступ 1 17 июня 2017 года, 11:10

НУЖНА ПОМОЩЬ. Родители пропавшего в Каслях Вани Котова записали видеообращение к сыну


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Родители пропавшего в Каслях десятилетнего Ивана Котова записали видеообращение к сыну – мальчика, который уехал на велосипеде 14 июня, продолжают искать десятки волонтеров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на информацию группы «Легион-СПАС».

Добровольцы прочесывают окрестные леса, распространяют ориентировки на заправках, раздают на дороге водителям в надежде, что кто-то заметит ребенка. Однако людей слишком мало. Нужны еще волонтеры, чтобы увеличить радиус поисков. Также поисковикам нужна помощь в размножении ориентировок.

В группе поиска Ивана появились записи с камер наружного наблюдения за 14 июня. В 17.07 камера зафиксировала двоих велосипедистов, один из которых, по словам матери Ивана, с большой долей вероятности ее сын. Видеозапись передана в полицию. Напомним, мальчик был в оранжевой футболке на велосипеде «Кама».

Родители записали видеообращение к Ване, надеясь, что он увидит и вернется домой. Мама плачет и обещает ребенка не ругать.

Напомним, по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего следственными органами Челябинской области возбуждено уголовное дело.

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