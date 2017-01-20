Следователь СКР и отец 3 дочерей Борис Захарин – о делах уголовных и семейных

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следователь СО по Калининскому району СУ СКР по Челябинской области Борис Захарин более 11 лет посвятил профессии, успевает воспитывать трех дочерей. Поддержку ему всегда оказывает супруга Алена, с которой они познакомились еще во время учебы в юридическом техникуме. Вместе они прошли через многое. Как уголовные дела влияют на дела семейные и какие наблюдения следователь сделал за годы работы, читайте в материале Агентства новостей «Доступ», посвященном Дню образования Следственного комитета России (отмечался 15 января).

СЛЕДСТВИЕ – ЭТО МОЕ

Борис: Работа всегда была у меня на первом месте. Я чувствовал, что следствие – это мое. Хотя поначалу было сложно. Никогда не забуду ноябрь 2005 года, когда в Металлургическом районе Челябинска за 11 суток насильственной смертью погибли восемь человек. Дел было много, а опыта мало. Но несмотря на все сложности, за место я держался, так как дома меня ждали жена и маленькая дочка. Когда руководство стало поручать мне дела, которые находились в производстве у других следователей, понял, что у меня получается. Я продолжал развиваться. Успел потрудиться в отделе процессуального контроля Следственного управления и замом руководителя Следственного отдела в Коркино.

Алена: Жена следователя живет практически без мужа, потому что он постоянно в работе, на бесконечных дежурствах. К этому нужно было привыкнуть. Сначала я боялась, что он отдалится, но потом увидела, что тяга к семье только усилилась. Были и эмоции: сложно было отпускать мужа, когда его внезапно вызывали на работу. Но со временем пришла мудрость. В конце концов, он работает во благо государства, а значит, и для нас тоже. Истериками и криками ничего в отношениях не решить. Я пропускала через себя эмоции, которыми он со мной делился. Старалась поддерживать. Мы вместе прошли этот путь.

РАСКРЫЛ ДЕЛО ПО ОКУРКАМ

Борис: Одно из дел, которое мне хорошо запомнилось, это убийство Яны Саитовой. Мне поручили его расследовать, когда я только вышел из отпуска осенью 2007 года. Потерпевшая 15-летняя школьница, проживавшая с мамой, была обнаружена в квартире с 80 ножевыми ранениями и следами удушения от шнура удлинителя. Дело было раскрыто по окуркам, найденным в блюдце на месте преступления. Назначенная мною экспертиза ДНК показала, что девочка курила в компании неустановленного мужчины. Образцы для исследования были изъяты у всех знакомых школьницы. В итоге выяснилось, что изъятый генотип принадлежит 16-летнему другу девочки. Из квартиры пропали системный блок, который данный парень сбыл в магазин, а также брюки потерпевшей, которые он надел поверх джинсов, запачканных кровью, чтобы не привлекать внимания на улице. В них его видела в день убийства другая его знакомая. Молодому человеку был вынесен обвинительный приговор.

ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ…

Борис: Уголовные дела нельзя расследовать шаблонно. У каждого обвиняемого – своя история, свои обстоятельства, которые привели его к сложившейся ситуации. Ко многим я испытывал сочувствие.

Так, вспоминается одно дело в Коркино. В конце 2011 года двое знакомых встретились возле магазина, курили, выпивали и поссорились. Один ударил кулаком в лицо другого. Потерпевший при падении не ударился, просто приземлился пятой точкой в сугроб, потом поднялся, отряхнулся и пошел домой. А там умер. Согласно заключению судмедэксперта, смерть наступила от закрытой черепно-мозговой травмы, образовавшейся от однократного воздействия тупым твердым предметом с ограниченной поверхностью, каким мог быть кулак, в лицевую часть черепа. С одной стороны, ситуация житейская, а с другой – состав части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть). Человека задержали, допросили. Мужчина характеризовался положительно, имел частный дом и свое хозяйство, держал скотину – обычный трудяга. Ладони у него, соответственно, были, как кирпичи. Арестовывать его не стали, но при вручении обвинительного заключения я его предупредил, что, скорее всего, в зале суда его возьмут под стражу и срок у него будет реальный. От горя мужчина запил, а суд посчитал, что он скрывается и объявил его в розыск. В итоге нашли, арестовали. Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Такой вот удар кулаком по лицу…

Еще одно дело, которое мне запомнилось, было в сентябре 2007 года в Металлургическом районе. В дежурную часть милиции поступила информация об убийстве. Прибыв на место, я обнаружил в комнате старого барака труп крепкого мужчины с ножевым ранением грудной клетки, а рядом женщину в возрасте. Погибший являлся ее сожителем. Она сама вызвала милицию. В ходе допроса женщина рассказала, как все было. Она чистила на кухне картошку, когда к ней подбежал потерпевший и начал бить кулаками по бокам. Когда она закрылась от него, тот напоролся на нож, который пробил аорту.

Женщина эта работала воспитателем в детском саду. Раньше у нее были муж и трехкомнатная квартира на северо-западе, однако супруг ее бросил, оставив с двумя дочерями. Вырастив детей, она стала налаживать личную жизнь. Появился сожитель, который сначала показался нормальным, а потом стал причинять ей телесные повреждения, нигде не работал, пил. Участковый выгонял его после жалоб женщины, однако мужчина все равно забирался к ней в квартиру через окно на первом этаже и продолжал издевательства. Состояния аффекта психиатрическая экспертиза у обвиняемой не выявила. На суд пришли родители детей, ходивших в ее группу. Они подтвердили факты систематического унижения и причинения побоев воспитательнице ее сожителем...

Это было единственное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), где суд, вынеся обвинительный приговор, назначил наказание ниже низшего предела. Санкция статьи предусматривает от 6 до 15 лет лишения свободы за убийство, а женщине дали 5 лет. При этом она осталась в СИЗО-1 в качестве уборщицы. Сколько я туда ходил по работе, мы с ней здоровались. Безобидная женщина.

ЖЕНЩИНА УБИВАЕТ ОДНИМ УДАРОМ

Борис: Расследовав множество убийств, где обвиняемыми были женщины и мужчины и использовался нож, я сделал любопытное наблюдение. На моей практике женщина всегда убивает с первого удара. Причем, даже неважно, куда она била. Вот был случай, что даже небольшим ножом в живот девушка мужчину ударила, а он умер на месте. Если в ногу ударяют ножом – обязательно артерию пробьют, и человек умирает от потери крови. Но при этом были дела, когда мужчина наносил удар ножом другому мужчине в сердце, а потерпевший выживал! Почему? Сложно сказать. Наверное, природа у вас такая!

Алена: А я скажу, почему! Просто женщина слабее и свою силу не ежедневно применяет. Не каждый всплеск эмоций выражает, а копит в себе негатив. Может, эта воспитатель вложила все, что было, в этот единственный удар. Женщины ударяют, как в последний раз, так как другого у них может не быть, если противник даст сдачи.

ОТ ПАПЫ НИЧЕГО НЕ СКРОЕШЬ

Алена: Я считаю, что работа наложила отпечаток на характер мужа. Следовательская проницательность дома не пропадает. Особенно это заметно, когда он разговаривает со старшей дочерью. Задает ей такие четкие и конкретные вопросы, что если она и не хотела что-то говорить, то приходится. От папы ничего не скроешь. Ну, и конечно, я замечаю, когда что-то происходит на работе, то муж начинает волноваться за нас. Так, после задержания очередного интернет-педофила он стал расспрашивать, контролирую ли я общение дочери в соцсети, знаю ли, с кем она переписывается. Муж видит, к каким действительно страшным последствиям приводят преступления в отношении детей, поэтому старается максимально оградить нас от этого.

Борис: 20 лет назад я и представить себе, что дочь зарегистрируется в соцстеях в 10 лет и будет там общаться с друзьями. У меня телефон для того, чтобы разговаривать. Современные дети же живут в этом виртуальном мире. Летом во дворе видно, как вместо того, чтобы бегать и играть, они отправляют друг другу сообщения, хотя сидят рядом. Педофилы сейчас перешли в соцсети, потому что так проще добраться до ребенка. Все начитается с фото и видео, а заканчивается тем, что злоумышленники уговаривают детей на встречи.

Есть и другие опасности. Думаю, все помнят резонансное самоубийство школьницы в марте 2016 года. Девочка «сидела» в суицидальных группах, где транслировались дурные мысли и картинки, внушались идеи типа: «Всем будет лучше, если тебя не станет». Но это же чушь! Для родителей это огромное горе. И этот случай произошел под влиянием соцсетей.

Алена: Чтобы не случилось трагедии, нужно знать, чем интересуется ребенок, кто его друзья. Я не знаю, что будет позже, но пока в свои 12 лет дочь делится со мной своими переживаниями и в сомнительных ситуациях позволяет давать советы. Так, один раз она подбежала к папе и рассказала, что в соцсети ей написывает нехорошие вещи незнакомый мужчина. Многое она еще не понимает, но что-то ей уже рассказали сверстники. Наша задача – эти рассказы скорректировать. И хорошо, что с этим она идет к нам.

Свою голову ребенку не приставишь, он все равно учится на своих ошибках, но мы стараемся делать все, чтобы эти ошибки не были трагичными. Когда дочь пошла в школу, стало заметно, что есть и жестокие дети, которым родители уделяют недостаточно внимания. Нехватку любви они компенсируют тем, что гнобят других. Мы учили ребенка быть положительной, и когда она столкнулась с давлением, начала теряться. Если многие родители учат детей отвечать на агрессию, то мы, зная, чем могут закончится конфликты, стараемся избегать таких советов. Муж объясняет дочери, что последствия ссор могут быть разными. Необходимо оценивать собеседника. Если знаешь, что при резком ответе он может взорваться и применить силу, лучше ничего не отвечать, как бы ни хотелось.

Борис: За детьми нужно следить постоянно. Не только в темное время суток с ними может случиться беда, поэтому мы стараемся всегда на машине их возить по кружкам и секциям. Чтобы развивать самостоятельность, можно следовать за ребенком до места, куда он направляется. Я помню случай в 2009-2010 годах в Центральном районе. Мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении юноши 12-14 лет, проследовав за ним, когда тот вышел из троллейбуса. Злоумышленник в центре города затащил его в кусты. Сейчас самое распространенное преступление среди несовершеннолетних – это грабежи. Старшие подростки подходят к младшим и отбирают телефоны. Как правило, обвиняемые растут в неблагополучных семьях, где родители злоупотребляют спиртным или имеют опыт отбывания наказания в местах лишения свободы.

Есть еще такой момент психологический. Как-то раз я опрашивал педофила из другого района. Тот рассказал, что с 5 до 13 лет в отношении него регулярно совершал преступления против половой неприкосновенности его родной дядя. Этот педофил после отбытия первого своего срока сам пришел в полицию и попросил, чтобы его закрыли или пролечили, потому что он не мог себя контролировать. В итоге совершил еще одно преступление. В детстве он был потерпевшим, но вырос и тоже стал насильником. Вот такой порочный круг.

НЕ НАПРЯГАЮСЬ

Алена: Муж совсем не отдыхает. Все время у него работа в голове – дела, сроки, планы. Дай Бог, если получается его куда-то вытащить в поездку. Дела у него никогда не заканчиваются. Это образ жизни такой. Ночью обдумывает что-то, утром планирует. Это непрерывно. Вечером мы с девочками его очень ждем. У нас так заведено, что даже если папа приходит поздно и дети уже ели, они все равно садятся за стол с ним ужинать.

Борис: Как я расслабляюсь? Да я и не напрягаюсь. К такому режиму привыкаешь. Случаи разные, конечно, бывают. Сам факт нахождения дома всегда радует. Когда все три дочки забираются на шею, то сложно об уголовных делах думать. Да и по выходным, если время есть, то мне нравится готовить. Варю суп или жарю мясо. В тренажерный зал иногда хожу, ведь в форме держать себя надо.

Всем своим коллегам, следователям СК, полиции, МВД, ФСБ, хочу пожелать, чтобы работа нравилась. Конечно, наша работа не может не напрягать совсем по своей сути, но пусть моральных напрягов будет поменьше. Пусть остается время не только для работы и семьи, но и для себя. Чтобы можно было в спортзал сходить, с друзьями встретиться. Ну, и желаю, чтобы работа должным образом поощрялась.

Ольга Плеханова