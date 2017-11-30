Сквер на улице Захаренко защитили от застройки и вырубки

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сквер на улице Захаренко (Курчатовский район) останется зоной отдыха – от капитальной застройки и вырубки деревьев территорию защитили депутаты Челябинской гордумы, которые приняли изменения, касающиеся правил землепользования, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ОПЧО.

Противостояние между местными жителями и застройщиками началось еще в 2013 году. Люди выступали против вырубки зеленых насаждений с последующим строительством торгового центра и многоквартирных домов.

«Почти четыре года ушло на решение данного вопроса. Была проделана большая работа. Только одних общественный слушаний было более десяти. Очень приятно, что жители все-таки добились справедливости: территория не превратится в очередной торговый центр. Уже объявлен конкурс на лучший дизайн-проект концепции парка», – комментирует эксперт комиссии Общественной палаты Челябинской области по экологической безопасности и охране окружающей среды Сергей Ефимов.

Теперь в сквере на Захаренко будет разрешена установка только скамей и урн. Цель таких изменений – создание благоприятных правовых условий для появления в Челябинске зон отдыха горожан, а также сохранение лесопаркового пространства.

Фото пресс-службы ОПЧО