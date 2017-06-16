ВНИМАНИЕ. Штормовое предупреждение из-за непогоды продлено до 19 июня

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области ожидается дальнейшее ухудшение погодных условий – штормовое предупреждение продлено до 19 июня включительно, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным южноуральских синоптиков, днем 17-го, ночью и днем 18 и 19 июня в регионе ожидаются грозы, очень сильные дожди, град, местами – крупный, шквалистое усиление ветра при грозах – до 20-25 метров в секунду.

«Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения», – говорится в сообщении пресс-центра ГУ МЧС по Челябинской области.

Спасатели рекомендуют во время сильного ветра не оставлять детей без присмотра, если шквал застал на улице, советуют следует укрыться в ближайшем здании. «Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям», – отмечается в сообщении.

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередачи, вал деревьев. Южноуральцам также рекомендуют убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна.

«В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередачи, что также способствует возникновению пожаров», – говорят в МЧС.

При перепадах напряжения в электрической сети квартиры стоит немедленно обесточить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток.

Кроме того, в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями существует вероятность увеличения количества ДТП. Автовладельцам в этот период рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте. Также не рекомендуется парковать автомобили под деревьями.