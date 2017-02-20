ВНИМАНИЕ. Шквалистое усиление ветра ожидается в Челябинской области 20-21 февраля

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области предстоящей ночью и днем во вторник прогнозируется шквалистое усиление ветра, на крайнем западе – сильные снегопады, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В течение ближайших суток в большинстве районов пройдут небольшие снегопады, на крайнем западе – сильные, местами возможны метели, слабый гололед, на дорогах – гололедица от наката. Ветер ожидается западный – юго-западный 8-13 метров в секунду, порывы до 17-22», – сообщили в Челябинском Гидрометцентре.

Ночью по области будет минус 2-7, при прояснении – до 12, днем 21 февраля – от минус двух до плюс трех градусов, в Челябинске – минус 4-6 и ноль-плюс два соответственно, без существенных осадков.

В связи с потеплением и снегопадами появилась угроза схода снежных и ледяных масс с крыш зданий. В МЧС призывают южноуральцев обращать внимание на огороженные участки тротуаров и не заходить в опасные зоны; при обнаружении сосулек, висящих на крыше дома, обращаться в обслуживающую организацию; не оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега. Кроме того, если на тротуаре видны следы только что упавшего снега или наледь от воды, капавшей с сосулек, следует обойти это место по максимальной траектории.