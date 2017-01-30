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Агентство новостей Доступ 1 30 января 2017 года, 10:20

Школьница «одолжила» 70 тыс. из бабушкиных сбережений знакомому в Еманжелинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Еманжелинский горсуд (Челябинская область) вынес приговор местному жителю, который заставлял ребенка воровать деньги у бабушки, – девочка за месяц отдала парню 70 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По версии следствия и суда, 20-летний мужчина узнал от девочки, что у ее бабушки имеется значительная сумма денег. Он попросил ребенка одолжить ему 15 тыс. рублей, взяв их тайно, и обещал вернуть. В течение месяца он еще несколько раз уговаривал малолетнюю принести ему бабушкины сбережения, похитив, таким образом, 70 тыс. рублей.

«Действия подсудимого квалифицированы по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ – "Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину". С обвинением он согласился полностью, уголовное дело рассмотрено в особом порядке», – сообщила консультант суда Раиса Арысланова.

Суд назначил злоумышленнику полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком два года, с возложением дополнительных обязанностей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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Теги: кража, новости еманжелинска
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