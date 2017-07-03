Серийного педофила с ЧТЗ отправили в тюрьму

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске оглашен приговор серийному педофилу с ЧТЗ, жертвами которого стали три девочки, пять девушек и один мужчина – злоумышленника ожидают пять лет в тюрьме и 18 – в колонии особого режима, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 3 июля 2017 года, Тракторозаводский райсуд озвучил приговор 36-летнему Вадиму Есипову, который признан виновным в совершении 20 преступных эпизодов. Мужчину оправдали лишь за одну угрозу убийством и причинение легкого вреда здоровью из-за истечения срока давности привлечения к ответственности. За остальные семь насильственных действий сексуального характера, пять изнасилований и семь разбоев ему придется ответить.

«Есипову назначено наказание в виде 23 лет и 3 месяцев колонии особого режима, но первые пять лет он проведет в тюрьме. Также он приговорен к штрафу 150 тыс. рублей и ограничению свободы сроком на два года после отбытия основного наказания. Кроме того, амбулаторно он будет наблюдаться и лечиться у психиатра», – рассказала консультант Тракторозаводского райсуда Челябинска Ирина Савинкова.

Напомним, «педофила с ЧТЗ» искали с осени 2015 года, после серии нападений на школьниц и девушек. Ежедневно сотни полицейских прочесывали район и задерживали горожан, отрабатывая их на причастность к преступлениям, после чего злоумышленник залег на дно. Его удалось разыскать, когда в августе 2016 года он «засветился» на камере наружного наблюдения, уводя в безлюдное место семилетнюю жертву. В сентябре 2016 года Вадим Есипов был задержан сотрудниками ФСБ и полиции при попытке улететь из Екатеринбурга в Душанбе (Таджикистан).

Тюрьма отличается от колоний наибольшей изолированностью. Передвижение по территории практически исключается. Осужденные содержатся в камерах, покидать которые им можно лишь в определенных случаях.