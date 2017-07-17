ВНИМАНИЕ. Сегодня будет закрыто движение трамваев до ЦХП

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня, 17 июля, с 10 часов утра будет закрыто движение трамваев до ЦХП, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Вагоны будут следовать до ЧМК. Открытие движения запланировано на 14.00, сообщается в группе «Подслушано Челябинский транспорт».

Напомним также, что с сегодняшнего дня и до десяти часов вечера вторника, 18 июля, будет введено ограничение движения транспорта на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Чичерина. По информации пресс-службы городской администрации, ограничение в Курчатовском районе носит вынужденный характер и связано с аварийно-восстановительными работами на кабельной линии.

О других ограничениях и закрытии движения в разный районах Челябинска смотрите здесь.