ВНИМАНИЕ. Сегодня будет закрыто движение трамваев до ЦХП
Сегодня, 17 июля, с 10 часов утра будет закрыто движение трамваев до ЦХП, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Вагоны будут следовать до ЧМК. Открытие движения запланировано на 14.00, сообщается в группе «Подслушано Челябинский транспорт».
Напомним также, что с сегодняшнего дня и до десяти часов вечера вторника, 18 июля, будет введено ограничение движения транспорта на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Чичерина. По информации пресс-службы городской администрации, ограничение в Курчатовском районе носит вынужденный характер и связано с аварийно-восстановительными работами на кабельной линии.
О других ограничениях и закрытии движения в разный районах Челябинска смотрите здесь.