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Агентство новостей Доступ 1 9 марта 2017 года, 17:22

СК возбудил дело по факту нападения челябинца с ножом на бригаду врачей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения жителя Челябинска на врача скорой медицинской помощи – инцидент произошел 13 февраля в Металлургическом районе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«По данному факту проведена доследственная проверка, по результатам которой в отношении мужчины возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ – "Покушение на убийство"», – сообщили в СК.

Там уточнили, что в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

Напомним, 13 февраля 2017 года в одной из квартир в Металлургическом районе мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пытался ударить ножом в спину врача бригады службы «03», который оказывал медицинскую помощь его бывшей жене. Нож у мужчины забрал фельдшер, занимающийся единоборствами.

Отметим, что в ночь на 9 марта в Троицке пьяный мужчина напал на санитара СМП.

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Теги: скорая помощь, новости челябинска, нападения на врачей
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