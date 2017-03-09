СК возбудил дело по факту нападения челябинца с ножом на бригаду врачей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения жителя Челябинска на врача скорой медицинской помощи – инцидент произошел 13 февраля в Металлургическом районе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«По данному факту проведена доследственная проверка, по результатам которой в отношении мужчины возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ – "Покушение на убийство"», – сообщили в СК.

Там уточнили, что в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

Напомним, 13 февраля 2017 года в одной из квартир в Металлургическом районе мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пытался ударить ножом в спину врача бригады службы «03», который оказывал медицинскую помощь его бывшей жене. Нож у мужчины забрал фельдшер, занимающийся единоборствами.

Отметим, что в ночь на 9 марта в Троицке пьяный мужчина напал на санитара СМП.