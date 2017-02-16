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Агентство новостей Доступ 1 16 февраля 2017 года, 13:28

Сотрудников скорой помощи пытались зарезать и травили собакой в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудники скорой помощи в Челябинске дважды были вынуждены обратиться в полицию за два дня дежурства в районе ЧМЗ – сначала на фельдшеров натравили овчарку, потом дебошир чуть не зарезал врача, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В первом случае две женщины-фельдшера прибыли на вызов к ребенку, но двери им долго не открывали. Попав внутрь, они встретили семью, пьяный глава которой принялся им угрожать. Пока медики оказывали помощь ребенку, дебошир не унимался. Тогда они вызвали полицию и решили уходить, но злоумышленник не выпускал женщин и начал натравливать на них овчарку. Домочадцам и медикам удалось убежать, когда мужчина отвлекся. Ребенка доставили в травмпункт.

«На следующий день на станцию СМП поступил вызов по поводу боли в груди у женщины. На этот раз в бригаде было двое мужчин. Прибыли, начали оказывать помощь, около девяти часов вечера заявился ее сожитель, начал оскорблять медиков, угрожал убийством. Взял нож и замахнулся им, чтобы ударить в спину врача, который в этот момент работал с пациенткой. Его вовремя успел остановить фельдшер, который занимается спортом и владеет навыками самообороны. Он скрутил хулигана, связал, вызвали полицию, через семь минут приехал наряд и забрал дебошира. Женщину госпитализировали», – рассказала пресс-секретарь Горздрава Ирина Пономарева.

По данным фактам проверки проводят сотрудники полиции ОП «Металлургический» и Следственный комитет.

Всего за 2017 год в Челябинске зафиксировано девять инцидентов с сотрудниками скорой: три нападения и шесть угроз. Восемь раз на подмогу приходилось вызывать полицейских.

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Теги: скорая помощь, новости челябинска, нападения на врачей
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