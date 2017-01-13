Российским чиновникам придется отчитываться об активности в интернете

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Российские чиновники с 1 апреля должны будут отчитываться об активности в интернете – придется рассказать об информации из соцсетей и с сайтов знакомств, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на «Российскую газету».

Правительство уже начало рассылку в госорганы и органы местного самоуправления новой формы отчетности во исполнение принятого прошлым летом закона. По данным Росстата, в целом чиновников, которых затронет закон, более 1 млн человек. В Госдуме это коснется примерно 1,5 тыс. человек.

Сведения о деятельности в интернете должны быть сданы до 1 апреля года, следующего за отчетным. Новые правила касаются не только действующих чиновников, но и кандидатов на ответственные посты.

Гражданин, устраивающийся на такую работу, должен представить все данные о своем присутствии в интернете за три года до поступления на службу, пояснили в профильном думском комитете по федеративному устройству. В кадровый отдел в указанные сроки нужно предоставить информацию о размещении в интернете своих персональных данных, а также иных сведений, ставших в результате веб-публикации общедоступными. Нужны прямые ссылки на все публичные проявления активности в интернете. Если этого не сделано, то это может стать основанием для увольнения или отказа в приеме на работу.

По словам одного из авторов инициативы, депутата Госдумы от Челябинской области Владимира Бурматова, новая система поможет работодателям узнать, не преследует ли чиновник или кандидат на должность какие-либо коммерческие интересы. Среди целей также контроль за следованием профессиональной этике.