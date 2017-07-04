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Агентство новостей Доступ 1 4 июля 2017 года, 11:04

ВАЖНО. Россияне с долгом до 30 тыс. рублей смогут поехать за границу


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С 10 тыс. до 30 тыс. рублей может увеличиться минимальная сумма долга, при которой пристав может ограничить гражданину РФ выезд за границу, – поправки в закон «Об исполнительном производстве» подготовил думский комитет по госстроительству и законодательству, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Новации должны вступить в силу 1 октября текущего года. При этом послабление не затронет тех, кто уклоняется от выплаты алиментов и возмещения ущерба за ранее совершенное преступление.

Как рассказал «Известиям» член комитета Зариф Байгускаров, ограничения на выезд будут сниматься в течение суток с момента оплаты долга и появления этой информации в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах.

«Если должник в течение двух месяцев не исполнил решение суда, то пристав будет вправе ограничивать его выезд и при долге 30 тыс. рублей», – пояснил Зариф Байгускаров, добавив, что нововведение не коснется «социально значимых» долгов: по алиментам, возмещению вреда, причиненного здоровью, или вреда в связи со смертью кормильца, а также причиненного имущественного ущерба и морального вреда. Для этих случаев порог останется прежним – 10 тыс. рублей.

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Теги: граница, долг, госдума, поправки, судебные приставы
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