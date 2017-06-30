Крупный град побил огороды жителей Брединского района

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Брединском районе (Челябинская область) подсчитывают ущерб после урагана, прошедшего 29 июня, – в четверг на территорию муниципалитета обрушились шквалистый ветер и крупный град, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на МЧС региона.

Осадки с крупным градом и порывистый ветер, скорость которого достигала 21 м/с, нанесли заметный ущерб ряду населенных пунктов.

Жители муниципалитета активно выкладывают в социальных сетях фото с градинами размером с перепелиное яйцо и порубленными посевами.

В МЧС сегодня работает межведомственный оперативный штаб по ликвидации последствий произошедшего. Организовано взаимодействие со старостами населенных пунктов, оперативными группами Карталинского пожарно-спасательного гарнизона для уточнения сложившейся обстановки.

Кроме того, созданы рабочие группы и комиссия по оценке материального ущерба. Сотрудники ЦУКС ГУ МЧС региона и Сибирского регионального центра МЧС России продолжают сбор и обобщение данных.

Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Фото из группы «Подслушано в Брединском районе»,

Ирины Бочкаревой, Вадима Горбунова