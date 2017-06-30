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Агентство новостей Доступ 1 30 июня 2017 года, 10:55

Около 17 тыс. гектаров посевов погибло из-за непогоды на Южном Урале


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Брединском районе (Челябинская область) из-за непогоды погибла часть посевов – по предварительным данным, пострадало не менее 17 тыс. гектаров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ураган обрушился на муниципалитет в четверг, 29 июня. Осадки с крупным градом – до 7 см в диаметре – и порывистый ветер, скорость которого достигала 21 м/с, нанесли заметный ущерб ряду населенных пунктов; погибли всходы пшеницы, ржи.

В МЧС сегодня работает межведомственный оперативный штаб по ликвидации последствий произошедшего. Организовано взаимодействие со старостами населенных пунктов, оперативными группами Карталинского пожарно-спасательного гарнизона для уточнения сложившейся обстановки.

Кроме того, созданы рабочие группы и комиссия по оценке материального ущерба. Ожидается, что данные будут озвучены сегодня днем на спецсовещании под руководством губернатора.

В муниципалитете введен режим ЧС.

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