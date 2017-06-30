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Агентство новостей Доступ 1 30 июня 2017 года, 15:56

В Брединском районе посчитали предварительный ущерб от урагана с градом


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Брединском районе (Челябинская область) введен режим чрезвычайной ситуации из-за урагана со шквалистым ветром и крупным градом – комиссия по ЧС посчитала предварительный ущерб, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу администрации.

Напомним, непогода нагрянула в Бреды и окрестные поселки вечером в четверг, 29 июня: отмечалось усиление ветра до 24 м/с, град – размер градин достигал 70 мм – выпал полосой 30 км в длину и 100 км в ширину.

«Наибольшие повреждения имеются в поселках Андреевский и Мариинский. В детских садах и школах в данных населенных пунктах повреждены крыши и фасады, из-за чего дождевая вода течет внутрь зданий. В Мариинском в образовательных учреждениях из-за протечек вздулся пол; повреждено здание администрации поселка. Пострадали около десятка частных домов», – рассказали в мэрии.

В школе поселка Рымникский повреждена кровля; в Брединской СОШ № 2 требуется заменить 35 листов шифера; в поликлинике райцентра поврежден фасад (50 кв. м). В детсаду поселка Комсомольский градом пробита мягкая кровля (50 кв. м), протечки; в школе повыбивало окна, кровля, водостоки; у многоквартирных домов в Комсомольском повреждены кровля (1 тыс. кв. м) и окна (70 кв. м).

Незначительные разрушения уже ликвидированы.

Что касается уничтоженных посевов, в настоящий момент сообщается о том, что пострадали 18,180 тыс. гектаров ячменя, пшеницы, ржи более чем в 10 хозяйствах.

На территории района введен режим ЧС. Ситуация находится на контроле у губернатора Челябинской области.

Добавим, ночью в связи с прошедшим комплексом неблагоприятных метеоусловий было нарушено электроснабжение в поселке Ясные Поляны. На месте работали две аварийно-восстановительные бригады Брединских районных электросетей.

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