Путин отметил работу Карталинского транспортного прокурора

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Указом президента Владимира Путина Карталинскому (Челябинская область) транспортному прокурору Александру Фролову присвоено почетное звание «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сказано в указе, почетное звание присвоено «за заслуги в укреплении законности и правопорядка, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную службу».

Фролов был назначен Карталинским транспортным прокурором в октябре 2015 года. В органах прокуратуры работает с 1990 года. За примерное исполнение служебных обязанностей, продолжительную и безупречную службу награжден знаком отличия «За верность закону» I степени.