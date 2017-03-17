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Агентство новостей Доступ 1 17 марта 2017 года, 09:40

Потерянные ботинки подвели магнитогорца, пытавшегося зарезать таксиста


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Магнитогорска (Челябинская область) потерял свою обувь в машине таксиста, в которого воткнул нож, – горожанина судят за попытку убийства и разбой, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено в ноябре 2016 года. Пьяный 22-летний парень придумал, как добыть денег, чтобы купить еще спиртного. Он вызвал такси, прихватил из дома нож и назвал водителю адрес в частном секторе Орджоникидзевского района, где по вечерам обычно безлюдно. Доставив клиента до места назначения, таксист попросил расплатиться, но пассажир, находившийся на заднем сидении, выхватил нож и нанес удар в грудь водителю.

«По счастливой случайности удар пришелся потерпевшему в кость ключицы, молодой человек замахнулся для второго удара, но водитель успел выхватить нож у разбойника, порезав себе ладонь. Налетчик, встретив активное сопротивление, попытался скрыться с места преступления, при этом потерял в машине свою обувь. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, парень не смог далеко убежать. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции через непродолжительное время нашли обвиняемого спрятавшегося у дороги», – рассказала официальный представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева.

Прокуратура Орджоникидзевского района Магнитогорска утвердила обвинительное заключения по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой), части 3 статьи 30, пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство из корыстных побуждений). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Расследованием занимался Орджоникидзевский межрайонный СО СУ СК по Челябинской области.

Ольга Плеханова

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Теги: разбой, таксист, новости магнитогорска, нападение в такси
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