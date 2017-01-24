ВНИМАНИЕ. Похолодание надвигается на Урал и Западную Сибирь

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Похолодание идет на Урал и Западную Сибирь – Челябинской области оно достигнет 26 января, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

«В середине недели, 25 и 26 января, в Свердловской области и Пермском крае морозы по ночам будут усиливаться до 27-32 градусов, местами – до 37, днем – 19-24, местами – до 28. На Южный Урал похолодание придет 26 января: ночью будет 25-30, днем – до 18-23 градусов», – говорится в сообщении.

Похолодание на Урале будет сопровождаться снегом.

Ранее сообщалось, что ночью в четверг, 26 января, в Челябинской области ожидается понижение температуры воздуха: ночью будет минус 18-23, на севере – 25-30, только на юге Челябинской области без изменений – до девяти со знаком «минус» и умеренный снег. Днем 26 января в регионе ожидается 15-20 мороза. Сила ветра в эти дни составит 5-10 метров в секунду, отдельные порывы – до 14-16 м/с.