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Агентство новостей Доступ 1 23 января 2017 года, 14:04

ВНИМАНИЕ. В середине недели на Южный Урал вернутся 30-градусные морозы


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Ночью в четверг, 26 января, в Челябинской области ожидается понижение температуры воздуха до 30 градусов в ночное время, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на трехдневный прогноз погоды, подготовленный Гидрометцентром.

Предстоящей ночью в регионе будет минус 17-22, на западе – на пять градусов выше, местами пройдет небольшой снег, в горных районах – умеренный, возможны метели. Днем во вторник столбики термометров покажут минус 4-9, на севере – около 14 градусов.

Сильный снег возможен в ночь на среду, когда будет минус 12-17, на севере – до 22, на юге – около девяти градусов. Днем 25 января синоптики прогнозируют минус 5-10, на севере – до 16 градусов ниже нуля, слабые метели.

В четверг ночью морозы усилятся: будет минус 18-23, на севере – 25-30, только на юге Челябинской области без изменений – до девяти со знаком «минус» и умеренный снег. Днем 26 января в регионе ожидается 15-20 мороза.

Сила ветра в эти дни составит 5-10 метров в секунду, отдельные порывы – до 14-16 м/с.

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Теги: погода в челябинске, новости челябинска, морозы на урале
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