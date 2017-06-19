НУЖНА ПОМОЩЬ. Площадь поиска школьника, пропавшего в Каслях, расширена до 50 квадратных километров

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Площадь поиска 10-летнего школьника, пропавшего в Каслях (Челябинская область) 14 июня, расширена до 50 квадратных километров – участвуют в розыскных работах 200 сотрудников полиции и свыше 500 волонтеров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Напомним, десятилетний Иван уехал из дома на велосипеде в среду, побывал в школьной библиотеке, но домой не вернулся, не найден до сих пор. В связи с наличием угрозы жизни и здоровью ребенка возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ – «Убийство малолетнего». Информация о том, что его увезли на черной машине, не подтвердилась. Как и то, что мальчик попал на запись камеры наружного наблюдения. Ребенок на видео – не Ваня. Родители пропавшего опубликовали видеообращение, в котором просят сына вернуться и обещают его не ругать.

К вечеру 19 июня появилась информация о том, что ребенок мог быть в другой одежде.

Сейчас продолжаются поисковые мероприятия, в которых задействовано почти 200 сотрудников полиции. Также привлечены кинологи, водолазы и свыше 500 волонтеров из Челябинской и Свердловской областей.

На сегодняшний день площадь поисков расширяется и составляет более 50 квадратных километров. Ориентировки о розыске размещены в местах с массовым пребыванием граждан.

Приметы несовершеннолетнего: рост 110-115 см, телосложение плотное, глаза карие, на лице есть родинка, волосы темно-русые, короткие.

Всех, кто знает о местонахождении ребенка, просят сообщить в ближайшее отделение полиции, по телефонам: 8 (351-49) 2-21-44, 8 (351) 268-80-14 или 02.