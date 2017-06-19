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Агентство новостей Доступ 1 19 июня 2017 года, 09:28

Клещи покусали волонтеров, искавших 10-летнего мальчика из Каслей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Волонтеров, прочесывавших леса в окрестности Каслей (Челябинская область) в поисках пропавшего мальчика, покусали клещи – добровольцы проверили территорию больше запланированной и объявили 19 июня день тишины, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 19 июня, координаторы «Легион-Спаса» по поискам пропавшего в Каслях 10-летнего Вани Котова объявили день затишья. Волонтеры пока больше не требуются. Организаторы поисков проведут день, анализируя всю собранную информацию. Всех, кто 14-15 июня бывал в районе Каслей или проезжал мимо по трассе и имеет записи с видеорегистратора, просят предоставить их в поисковый отряд.

«Выражаю огромную благодарность всем волонтерам! Люди приезжали из Челябинска, Снежинска, Озерска, Кыштыма, Екатеринбурга и даже Магнитогорска. Пахали, как черти. Не спали, не ели. Огромное спасибо тем, кто привез еды на целую роту солдат. Я глубоко поражена неравнодушием этих людей. Мы сделали даже больше, чем планировали», – рассказала главный координатор поисков и отряда «Легион-Спас» Татьяна Гроза.

За время поисков многих добровольцев покусали клещи. В штабе таких насчитали восемь человек. Двум понадобилось покупать иммуноглобулин, которого в Каслях не оказалось. В итоге всем поставили вакцину.

ВНИМАНИЕ. Отряд «Легион-СПАС» никогда не собирает деньги на поиски. Это волонтерская организация, которая работает бесплатно, исключительно за свой счет. «Мы можем лишь официально подтвердить, что единственная карта, на которую можно перевести помощь участникам поисков, эта: Сбербанк, 4276720013889128 Анна Николаевна З., привязана к номеру 8912-405-7-111. Деньги идут на иммуноглобулин, другие препараты для оказания первой помощи и бензин», – говорится в сообщении группы отряда.

Между тем, екатеринбургские волонтеры объявили о продолжении поисков. «У "Лизы Алерт" нет сегодня тишины! Из Еката люди собираются ехать. Координатор на месте Игорь Кот +7 (961) 775-32-22», – сообщают в группе по поиску (орфография сохранена).

Напомним, Ваня Котов уехал из дома 14 июня в библиотеку и не вернулся. Информация о том, что его увезли на черной машине, не подтвердилась. Как и то, что мальчик попал на запись камеры наружного наблюдения. Ребенок на видео – не Ваня. Родители пропавшего опубликовали видеообращение, в котором просят сына вернуться и обещают его не ругать.

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Теги: пропал ребенок, волонтеры, поиски детей, новости каслей, похищение ребенка, легион спас
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