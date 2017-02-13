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Агентство новостей Доступ 1 13 февраля 2017 года, 07:24

18+ Осужден таксист, зарезавший пьяного челябинца за удар по лобовому стеклу


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский таксист получил срок в колонии строгого режима за убийство прохожего, ударившего его по лобовому стеклу, – 18-летний водитель уверял суд, что оборонялся, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» .

Преступление было совершено в ночь на 20 июня 2016 года возле конного центра «Пегас» на улице Блюхера. Молодой таксист дожидался клиента, когда к нему подошел подвыпивший горожанин, который стал выяснять, не видел ли он его девушку. В ходе разговора мужчина случайно ударил по лобовому стеклу такси. Водитель возмутился, что незнакомец облокотился на его машину, и парни поругались. Таксист выхватил нож и трижды ударил противника в грудь, ранив в сердце. Прохожий истек кровью на месте.

«Челябинец свою вину не признал, пояснив, что действовал в рамках необходимой обороны от противоправных действий потерпевшего, который посягал на автомобиль. Рассмотрев дело, суд не усмотрел в действиях обвиняемого обороны, ее превышения или состояния аффекта. Установлено, что в момент конфликта каких-либо предметов, которые потерпевший мог использовать в качестве оружия, у него не было. Суд сделал вывод об отсутствии у потерпевшего какого-либо общественно-опасного посягательства, создающего реальную угрозу для жизни и здоровья обвиняемого», – рассказала консультант Центрального райсуда Наталья Прохорова.

Молодого человека признали виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Суд приговорил его к 9 годам колонии строгого режима. В пользу матери убитого с парня взыскали 700 тыс. рублей, а в пользу ребенка потерпевшего – 500 тыс. рублей. Приговор может быть обжалован.
 

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Теги: убийство, таксист, новости челябинска, дорожный конфликт
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