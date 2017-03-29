Ср, 29.03.2017, 11:48 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 29 марта 2017 года, 11:21

Осужден бизнесмен из Еманжелинска, оставивший без квартир 3 клиентов


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Вступил в законную силу приговор в отношении предпринимателя из Еманжелинска (Челябинская область), оставившего трех граждан без квартир, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Судебная коллегия по уголовным делам областного суда, частично удовлетворив жалобу адвоката, переквалифицировала действия Александра Павлушова с части 3 статьи 159.2 на часть 1 той же статьи УК, вследствие чего общий срок наказания был снижен на один месяц – с 6 лет лишения свободы до 5 лет 11 месяцев», – сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

По ее словам, размер штрафа остался без изменения – 200 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.

По версии следствия, в 2014-2015 годах к Павлушову обратились трое граждан с целью займа денежных средств. При оформлении договора под залог недвижимости мужчина ввел клиентов в заблуждение и заключил с ними также договоры купли-продажи принадлежащих им квартир. Впоследствие он зарегистрировал документы в Росреестре и приобрел право собственности. Ущерб составил свыше 1,6 млн рублей.

Кроме того, в 2011 году, являясь руководителем коммерческой организации, Павлушов изготовил фиктивные документы о размере своих доходов, обратился в Управление социальной защиты населения администрации Еманжелинского района, где незаконно получил компенсацию на оплату коммунальных услуг – 142 тыс. рублей.

В 2012 году мужчина, изготовив фиктивный договор займа денежных средств, обратился с иском в арбитражный суд, где пытался взыскать с предпринимателя 299 тыс. рублей. Аналогичным способом в сентябре 2015 года он пытался получить с женщины около 1,5 млн рублей. В обоих случаях судом была установлена подложность документов и Павлушову в иске отказано.

Павлушов признан виновным в покушении на мошенничество и мошенничестве, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение, а также в мошенничестве при получении выплат в крупном размере.

Суд первой инстанции приговорил его к 6 годам лишения свободы со штрафом 200 тыс. рублей, отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Также судом были удовлетворены исковые требования потерпевших, взыскание будет обращено на имущество Павлушова стоимостью 2 млн рублей, арестованное в ходе следствия.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: мошенничество, челябинский облсуд, новости еманжелинска
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 602
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 11:27
Челябинские дороги превратились в аварийные через полгода после ремонта
сегодня, 10:25
ВНИМАНИЕ. Горэкоцентр принимает заявки на отлов безнадзорных животных и готов продолжить сотрудничество с зоозащитниками
сегодня, 10:18
Путин подписал реформу ОСАГО: вместо денег – ремонт автомобиля
сегодня, 10:09
ВАЖНО. Если завыли сирены: что означает прерывистый звук над городом
сегодня, 09:47
Семью бобров засняла скрытая камера нацпарка «Таганай»
сегодня, 09:29
18+ Осужден рецидивист, проломивший поленом череп мужу сестры в Кизильском
сегодня, 08:09
Глава поселения получил «условку» за аферу с похоронами под Бредами
вчера, 23:35
Борьба за Кубок Гагарина: «Металлург» увеличил отрыв в серии с «Ак Барсом»
вчера, 20:42
Фестиваль «Весна студенческая» в Челябинске переместился в ночные клубы и филармонию
вчера, 17:13
Боксер Ковалев планирует построить в Челябинске спорткомплекс
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Контролируете ли Вы общение детей в соцсетях?

  • Да, полностью (включая переписку)
    25%
  • Слежу, с кем общается
    45%
  • Нет, но напоминаю о правилах безопасности
    11%
  • Запрещаю соцсети
    9%
  • Доверяю своему ребенку
    7%
  • Надеюсь на Роскомнадзор и спецслужбы
    3%

Всего проголосовало: 1050

Подписка на новости
Прислать новость