Осужден бизнесмен из Еманжелинска, оставивший без квартир 3 клиентов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Вступил в законную силу приговор в отношении предпринимателя из Еманжелинска (Челябинская область), оставившего трех граждан без квартир, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Судебная коллегия по уголовным делам областного суда, частично удовлетворив жалобу адвоката, переквалифицировала действия Александра Павлушова с части 3 статьи 159.2 на часть 1 той же статьи УК, вследствие чего общий срок наказания был снижен на один месяц – с 6 лет лишения свободы до 5 лет 11 месяцев», – сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

По ее словам, размер штрафа остался без изменения – 200 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.

По версии следствия, в 2014-2015 годах к Павлушову обратились трое граждан с целью займа денежных средств. При оформлении договора под залог недвижимости мужчина ввел клиентов в заблуждение и заключил с ними также договоры купли-продажи принадлежащих им квартир. Впоследствие он зарегистрировал документы в Росреестре и приобрел право собственности. Ущерб составил свыше 1,6 млн рублей.

Кроме того, в 2011 году, являясь руководителем коммерческой организации, Павлушов изготовил фиктивные документы о размере своих доходов, обратился в Управление социальной защиты населения администрации Еманжелинского района, где незаконно получил компенсацию на оплату коммунальных услуг – 142 тыс. рублей.

В 2012 году мужчина, изготовив фиктивный договор займа денежных средств, обратился с иском в арбитражный суд, где пытался взыскать с предпринимателя 299 тыс. рублей. Аналогичным способом в сентябре 2015 года он пытался получить с женщины около 1,5 млн рублей. В обоих случаях судом была установлена подложность документов и Павлушову в иске отказано.

Павлушов признан виновным в покушении на мошенничество и мошенничестве, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение, а также в мошенничестве при получении выплат в крупном размере.

Суд первой инстанции приговорил его к 6 годам лишения свободы со штрафом 200 тыс. рублей, отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Также судом были удовлетворены исковые требования потерпевших, взыскание будет обращено на имущество Павлушова стоимостью 2 млн рублей, арестованное в ходе следствия.