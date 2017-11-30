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Агентство новостей Доступ 1 30 ноября 2017 года, 10:58

ВАЖНО. Официально: Проверка Ростехнадзора не выявила утечек на ПО «Маяк» в челябинском Озерске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Проверка Ростехнадзора не выявила утечек на ПО «Маяк» (ЗАТО Озерск, Челябинская область), сообщил журналистам заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Рыбас во время визита в Пятигорск, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Проверка проведена, результаты показывают, что никакой утечки на комбинате "Маяк" не было, Росгидромет говорит, что если нет никакой опасности, то незачем разбираться, наибольший уровень радиоактивности оказался в Румынии», – цитирует Рыбаса РИА «Новости».

Напомним, первые данные о повышенных значениях объемной активности 106Ru в атмосфере регистрировались одновременно в странах Западной Европы, в Татарстане, Волгограде и на Южном Урале на одних и тех же уровнях (10-20 мБк/м3). Экстремально высокие концентрации Ru-106 в атмосфере (в 1,5-2 раза выше российских) регистрировались в Словакии (29-30.09.2017) и Румынии (30.09.2017), которые удалены от ФГУП «ПО «Маяк» примерно на 3 тыс. километров.

В Росатоме сообщили, что на «Маяке» не происходило инцидентов и аварий, которые могли бы спровоцировать рост уровня радиоактивного изотопа в атмосфере. На самом предприятии заявили, что работы по выделению 106Ru из ОЯТ (и изготовлению на его основе источников ионизирующего излучения) не проводят уже много лет.

Глава Росгидромета Максим Яковенко также подтвердил, что повышенная концентрация рутения, зафиксированная ведомством в конце сентября – начале октября на территории Челябинской области, значительно, в десятки тысяч раз, ниже предельно допустимых значений и не несет опасности для населения.

Рутений-106 может поступить в атмосферу в следующих случаях:

1. Нарушение герметичности оболочки «твэла» в ядерном реакторе или при радиохимической переработке ядерного топлива. Этот вариант в данном случае невозможен, поскольку при этом в атмосферу неизбежно должны были бы поступить десятки других осколочных радионуклидов, которые были бы зафиксированы службами радиационного контроля.

2. При изготовлении новых, использовании существующих или утилизации отработавших свой срок источников ионизирующего излучения на основе рутения-106. Типичный источник из рутения-106 имеет активность около 1-10 Ки. При полном разрушении такого источника измеряемые концентрации рутения-106 в атмосфере могли быть зарегистрированы на удалении до 500 км, а непосредственно в месте разгерметизации источника наблюдались бы повышенный радиационный фон и сильное радиоактивное загрязнение атмосферы.

Фото пресс-службы Ростехнадзора

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