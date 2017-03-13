Общественная палата Челябинской области ждет от граждан предложений по разработке Стратегии-2035

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

От абстрактного к конкретному, от общего к частному. Члены и эксперты Общественной палаты Челябинской области разобрали по кирпичикам мартовское послание губернатора Бориса Дубровского, определили самые важные темы, подвели промежуточные итоги своей работы, а также определились с масштабными планами на будущее. Акцент делается на четырех вопросах: экономическое развитие, экологическая безопасность, открытость в сфере ЖКХ и культура человека и общества. Последняя тема прямо и косвенно пересекается с тремя предыдущими, поэтому вектор развития Южного Урала, который определил и озвучил глава региона 6 марта, должен базироваться на нескольких «китах». А в центре всей этой схемы – человек. С работой, достойной зарплатой, жильем и удовлетворенными потребностями. Общественная палата – «связующий орган», между властью и обществом, – ждет от южноуральцев предложений по разработке Стратегии-2035. Главные тезисы пленарного заседания – в материале Агентства новостей «Доступ».

«Жители Челябинской области с воодушевлением восприняли послание губернатора в части предложений по подготовке стратегии развития региона до 2035 года. Общественная палата готова аккумулировать эти предложения, а также стать площадкой для обсуждения и диалога с властью», – отметил председатель Олег Дубровин, открывая пленарное заседание. Он подчеркнул, что Палату не может не радовать тот вектор, который выбрал Борис Дубровский, так как он направлен, прежде всего, на развитие потенциала человека, на его потребности.

ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ УРОВЕНЬ РАБОТЫ

В рамках заседания Олег Дубровин подвел итоги работы Палаты за минувшие три месяца. Результаты впечатляют: с середины декабря по февраль состоялось 22 мероприятия. В основном, это круглые столы на такие темы, как борьба с браконьерством, решение вопроса с бездомными животными, «единое окно» для бизнеса, «сухой закон» в определенные дни. Последняя инициатива, напомним, вызвала бурную дискуссию общественников, но конкретные решения нашлись. Материалы по работе Общественной палаты региона 18 раз публиковались на сайте ОП РФ, в свет вышли 198 журналистских материалов, а главное – работу Палаты стали активно обсуждать в соцсетях. Здесь же вносятся предложения и инициативы.

«Действительно, Общественная палата региона вышла на новый уровень и в медиапространстве, и в соцсетях. Создаются муниципальные палаты, в которые входят уважаемые, авторитетные члены и эксперты. Есть постоянный контакт, Палата разбирается во всех повестках дня, обсуждает проблемы, которые возникают в жизни области. И я уверен, что этот орган сыграет огромную роль в разработке Стратегии-2035», – отметил начальник Управления общественных связей правительства области Дмитрий Семенов.

В ближайших планах ОП – к концу апреля окончить формирование общественных палат в муниципалитетах, провести еще ряд круглых столов, в том числе, на тему детских суицидов и безопасности в интернете.

Челябинские эксперты предупреждают об эпидемии детских самоубийств

КРАТКО О ГЛАВНОМ

В ходе пленарного заседания члены и эксперты палаты обсудили отчет губернатора Бориса Дубровского о результатах деятельности регионального правительства за 2016 год и приоритетных направлениях на 2017-й. Свое мнение высказал заместитель председателя ОП Челябинской области Юрий Абдурахимов.

«За 2016 год УрФО принес в федеральный бюджет 2 трлн рублей – это в 1,5-2 раза больше, чем другие округа. Понятно, что большую часть дают Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО, где концентрируется около 30% запасов нефти мира. Челябинская область отстает даже от соседней Свердловской. И это нормально. Но нам нужно повышать экономический имидж, участвовать в выставках. В целом же, сегодня в нашем регионе не на словах, а на деле создается благоприятный климат для ведения бизнеса. Ведется большая работа по снижению административных барьеров, губернатор готов к диалогу. И он в очередной раз подчеркнул это в своем отчете. Очень порадовало его предложение принять участие в формировании Стратегии-2035», – отметил Абдурахимов.

Дискуссию на тему экологии, в частности, состояния воздуха и воды и переработки твердых бытовых отходов начал советник председателя Общественной палаты Челябинской области Сергей Лихачев. Он отметил, что сегодня доля загрязненного воздуха в областном центре составляет 40%, при этом важно не только сохранить электротранспорт, но и пересмотреть всю транспортную сеть. «Что касается расчета норм предельно допустимых выбросов промышленных предприятий, то здесь важно, в первую очередь, не думать о штрафах, которые будут нести предприятия-нарушители, но о преференциях для них», – считает Лихачев.

Он добавил, что полностью поддерживает губернатора в намерении сформировать единую систему экологического воспитания, одной из главных составляющих которой станут специальные программы в дошкольных учреждениях. «Нам необходим кластер по экологическому образованию, причем начать надо с детских садов», – добавил он.

Также участники заседания обсудили новые правила в оплате общедомовых нужд, наглость управляющих компаний, которые пользуясь случаем, посчитали в квитанциях площади чердаков и подвалов, а также отметили важную роль в этой истории общественных советов – активисты помогают обескураженным людям добиваться справедливых цифр.

Добавим, что в пятницу единогласным решением участников пленарного заседания новым членом Общественной палаты стала Алла Ципордей, действующий журналист, общественный деятель, координатор ряда социально значимых проектов. Среди них, например, проект по контролю качества капитального ремонта и ремонта дорог, по итогам которых подрядчиков обязуют исправить все нарушения за собственный счет; ежегодный проект, посвященный Дню победы «Бессмертные подвиги близких героев», благодаря которому более 10 тыс. школьников познакомились с историей родного края в годы Великой Отечественной войны; проект «Православные святыни Урала», включающий в себя бесплатные паломнические туры; а также проект «74 тысячи деревьев Челябинской области ежегодно», в рамках которого южноуральцы на безвозмездной основе получают саженцы для озеленения города.

Отметим, что она стала членом Палаты вместо сложившего с себя полномочия Эркина Маматова. Он объяснил свое решение большой занятостью по основному месту работы (директор МБУ «Спортивный город». – Прим. АН «Доступ») и невозможностью уделять общественной нагрузке много времени.