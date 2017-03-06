Дубровский подвел итоги 2016 года и обозначил перспективы

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Начало текстовой трансляции отчета губернатора Бориса Дубровского Законодательному Собранию Челябинской области.

На мероприятие приглашены депутаты Заксобрания, руководители федеральных органов власти, правоохранительных и надзорных структур, главы и председатели собраний муниципальных образований, представители различных общественных организаций – всего порядка 300 человек.

Глава региона ежегодно выступает с отчетом о деятельности правительства в соответствии с Уставом Челябинской области.

15.00

Председатель ЗСО Владимир Мякуш объявил о начале заседания. Звучит гимн Челябинской области.

15.07

Региональный индекс промышленного производства в 2016 году составил 96,3% к 2015. Сказалось снижение темпов в обрабатывающих отраслях. Положительные показатели сохранились в производстве транспортных средств и оборудования, энергетике, сельском хозяйстве, химической промышленности, добыче полезных ископаемых и в ряде других отраслей.

15.09

По итогам 2016 года отмечен рост показателей внешнеторговой деятельности со среднеазиатскими партнерами по ШОС. Почти на треть вырос товарооборот с Узбекистаном, увеличился экспорт в Киргизию. По итогам мартовского визита в Иран товарооборот с этой страной увеличился более чем в полтора раза. Такими же темпами в течение года рос региональный экспорт в Китай. В текущем году его планируется вновь увеличить за счет зерновой составляющей и в целом расширения номенклатуры вывоза.

15.10

В 2016 году поступления в консолидированный бюджет области выросли на 6,2% и составили 163 млрд рублей, 85% этих средств область заработала самостоятельно – в виде налоговых и неналоговых доходов. Размер дефицита областного бюджета снижен с планируемых 8,7 млрд рублей до 166 млн рублей и покрыт за счет собственных остатков.

15.11

За год сократились размеры госдолга – с 33,4 млрд до 28,5 млрд рублей. В 2016 три четверти расходов областного бюджета имели социальную направленность.

15.12

Проведен ремонт 83 больниц и поликлиник. Началось строительство поликлиники областного онкодиспансера, со сроками завершения в текущем году. Начнется глубокая реконструкция еще ряда крупных объектов, в том числе поликлиники и хирургического корпуса № 3 областной клинической больницы. Новая программа «Земский фельдшер» дополнит программу «Земский доктор», что позволит дополнительно привлечь специалистов среднего звена в сельские медучреждения.

15.15

В 2016 году в регионе построено свыше 1,3 млн кв. м жилья. К плановым показателям прирост составил почти 19%. Негативно сказалось снижение платежеспособного спроса населения и удорожание кредитов. В 2016 году расселено аварийного жилья почти 39 тыс. кв. метров, улучшили жилищные условия 2,5 тыс. человек. В текущем году запланировано расселение 50 тыс. кв. метров, улучшат жилищные условия свыше 3 тыс. человек.

15.15

В 2016 году снижение реальных денежных доходов граждан составило 12%. С учетом данных за 2015 год общее снижение за два года превысило 20%. Средняя зарплата по региону выросла на 6,6% и достигла 31 тыс. рублей.

15.16

В 2016 году Южный Урал сохранил лидерские позиции по производству мяса всех видов: произведено свыше 540 тыс. тонн мяса. Объем производства продукции сельского хозяйства составил 128,4 млрд рублей.

15.16

Впервые был принят закон о мерах социальной поддержки детей, чьи родители погибли в Великую Отечественную войну. В этом году их дополнят разовой выплатой к 22 июня в размере 500 рублей на человека. Эта мера коснется почти 40 тыс. южноуральцев.

15.17

«Мы рассчитываем, что позитивные тенденции в экономике с начала года укрепятся и позволят как минимум остановить дальнейшее снижение реальных доходов граждан и начать их постепенно восстанавливать», – сказал Дубровский.

15.18

Про Стратегию развития Челябинской области до 2020 года: «Три года назад главным социальным параметром мы определили средний уровень продолжительности жизни южноуральцев. За это время он вырос на полтора года: с 69 лет до 70,5 года. В конце 2016 года практически решена стратегическая задача по обеспечению детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в детских садах. В Стратегии мы впервые подняли экологическую проблематику, а сегодня вплотную подошли к решению проблем, копившихся десятилетиями».

15.21

Дубровский объявил о начале широкой общественной дискуссии перед принятием Стратегии развития до 2035 года: «Главный вектор и приоритет, который связывает действующую и будущую Стратегии, остается прежним: это Человек, его уникальный потенциал и растущие потребности».

15.26

Фактически социальные госзатраты в Челябинской области оцениваются как минимум в 300 млрд рублей: «И это без учета средств других госфондов, например, социального и обязательного медицинского страхования, без учета социальных программ предприятий. Общая сумма приближается к полутриллиону рублей. Эти деньги нам надо зарабатывать».

15.27

«Считаю, что нам необходимо сделать ставку на создание таких социально-бытовых и экологических условий в регионе, чтобы здесь оставалась и находила работу образованная молодежь. У нас студенческий регион, 150 тыс. молодых людей учится только в вузах. Ежегодно на рынок труда выходит порядка 20-25 тыс. молодых людей, еще 15-20 тыс. – выпускники колледжей. И это тот ресурс, за который нужно бороться. Нужно обеспечить выпускникам своего рода "социально-статусный минимум": достойную работу, доступное жилье, социокультурную досуговую среду, качественную медицину и детские сады», – сказал Дубровский.

15.30

По словам Дубровского, новый уровень трудовой мобильности обеспечит реализация проекта Уральской скоростной магистрали.

15.31

Дубровский заявил о необходимости ускорения реконструкции автомобильной трассы Челябинск – Екатеринбург и переводу ее в дорогу первой категории.

15.36

Губернатор отметил необходимость сформировать и внедрить программы экологического воспитания и образования, начиная с дошкольных учреждений.

15.38

За последние три года доля инновационной продукции в регионе выросла до 5,2%. В планах в среднесрочной перспективе – увеличение ее доли до 10-12%. Поставлена задача к концу текущего года вдвое увеличить региональный экспорт продукции малого и среднего бизнеса.

15.39

Для достижения новых целей потребуется значительное увеличение объемов НИОКР, собственных продуктов и технологий. В Челябинской области в НИОКР ежегодно инвестируется примерно 2 млрд рублей.

15.40

«На сегодня в регионе полностью сформирована инфраструктура поддержки промышленности, развития инновационных кластеров, а также МСБ. Эти инструменты должны и будут работать, в том числе с учетом перспектив создания в регионе филиала Сколково на базе регионального IT-парка. Это позволит привлечь в регион новые компетенции, связанные с хранением и обработкой информации, создать условия для центров аутсорсинга, чтобы перехватить часть запросов на услуги для компаний, находящихся в Москве и Санкт-Петербурге. Направлений здесь несколько и все они востребованы, к примеру, централизованный бухгалтерский учет, различные виды консалтинга», – сказал Дубровский.

15.42

В 2017 году направляется 1,1 млрд рублей городам и поселкам Челябинской области. Значительная часть этих средств пойдет на реконструкцию парков и скверов.

15.43

Принципиально меняется подход к модернизации существующих спорткомплексов. Часть из них станет парками спорта и отдыха. Цель – создание условий для занятий массовым спортом и физкультурой для всех жителей Челябинской области, формирование устойчивого здорового образа жизни для людей всех возрастов.

15.44

Продолжится работа по созданию туристического кластера. «Челябинская область должна стать гостеприимным регионом, где люди умеют улыбаться гостям, и не только за деньги. Жители области и гости региона должны быть уверены в своей безопасности, поэтому должна быть усилена борьба с преступностью и любыми антисоциальными проявлениями. Должны стать более предметными и эффективными программы по противодействию наркомании, алкоголизму, табакокурению. Эти программы должны содержать элементы мотивации людей на отказ от вредных привычек», – сказал Дубровский.

15.45

Все дополнительные средства, в том числе 1,3 млрд. рублей от федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», пойдут на ремонт автодорог Челябинской агломерации для снижения очагов аварийности. В 2016 году аварийность на участках автодорог, прикрытых видеокамерами АПК «Безопасный город», снизилась на 50%.

15.46

«Еще один приоритет – развитие региона как "площадки идей". В этом нас убеждают масштабные архитектурные предложения, представленные на конкурсах в 2016 году. Мы реально имеем сегодня концепцию развития исторического центра города Челябинска. Имеем профессиональное видение архитектурно-ландшафтных проектов к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году», – сказал Дубровский.

15.46

Дубровский: «Сегодня я подписал распоряжение "О разработке стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года". У нас возникает новый знаковый ориентир – и эта Стратегия будет принципиально новым документом – еще более масштабным и содержательным».

15.47

«Все мероприятия будут жестко увязаны с бюджетным процессом и мотивацией участников. Мы будем встраиваться во все федеральные программы и национальные проекты. А все государственные приоритеты Челябинской области будут соответствовать жизненным интересам людей», – заявил глава региона.

15.47

Дубровский попросил депутатов Заксобрания совместно с политическим партиями, объединениями предпринимателей, областной Общественной палатой, движением «За возрождение Урала» подключиться к разработке Стратегии-2035, чтобы уже к концу года окончательно сформировать проект документа. «Рассчитываю на активное участие в этой работе трудовых и научных коллективов, органов местного самоуправления, профсоюзов и объединений работодателей, некоммерческих организаций», – сказал он.

Окончание трансляции.