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Агентство новостей Доступ 1 17 февраля 2017 года, 12:37

«Сухой закон» прошел экспертизу в Общественной палате Челябинской области


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

«Сухой закон» прошел экспертизу в Общественной палате Челябинской области – в целом,  представители власти, медики, активисты предложение поддержали, но внесли важные корректировки, которые учитывают как интересы бизнеса, так и здоровье людей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Общественной палаты региона.

В обсуждении приняли участие члены и эксперты Общественной палаты, парламентарии Заксобрания, представители полиции, Минсельхоза, Роспотребнадзора и специалисты из областной наркологической больницы. Свое слово также сказали члены Союза пивоваров России.

Напомним, что запретить продажу алкоголя по определенным дням и в определенных местах предложило руководство регионального Главка МВД, ссылаясь на рост количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. По их мнению, спиртные напитки лучше не продавать в праздничные дни, а также в периоды проведения крупных политических, спортивных и культурных мероприятий.

Глава региона Борис Дубровский поручил провести общественную экспертизу данного законопроекта и отметил, что решение будет принято только после полного анализа всех «за» и «против».

«Все мы понимаем, что Челябинской области необходимы меры по снижению алкоголизации населения и профилактики преступности в состоянии опьянения. Но при этом важно понимать, что меры эти должны быть продуманными и взвешенными. Закон не должен способствовать росту теневого рынка, не должен отразиться на легальных продажах алкоголя или негативно сказаться на занятости работников сферы торговли и услуг», – заявил председатель Общественной палаты Олег Дубровин.

Участники круглого стола обсудили три предложения законопроекта. По первому из них удалось прийти к общему решению. Инициативу запретить продажу крепкой алкогольной продукции с 22.00 до 10.00 эксперты поддержали. Депутат Заксобрания Илья Бархатов при этом добавил, что считает целесообразным еще больше сузить этот промежуток времени и запретить продажу алкоголя после 17.00 в воскресенье.

Сегодня федеральное законодательство разрешает продавать алкоголь с 8.00 до 23.00.

Второе предложение – о предоставлении органам местного самоуправления права ограничивать реализацию алкогольной продукции в розничных сетях в праздничные дни в местах проведения массовых мероприятий – также было принято большинством. То есть если закон будет принят, главы городов смогут запрещать продажу спиртного в отдельно взятых магазинах, расположенных в непосредственной близости к территории, где проходит праздник.

Третий вопрос – о полном запрете продажи алкоголя в праздничные дни – стал самым горячо обсуждаемым, однако участники к единому знаменателю так и не пришли. Впрочем, по словам председателя Общественной палаты, реализация даже первых двух пунктов будет иметь положительные последствия для борьбы с алкоголизацией населения и снижения уровня бытовой преступности.

«С "сухим законом" важно не переборщить. Нужно обеспечить баланс между здоровьем людей и интересами бизнеса. И еще одна сторона вопроса: запреты запретами, но нельзя забывать о том, что есть такое понятие, как культура потребления спиртных напитков. Кроме того, считаю, что необходимо популяризировать в регионе здоровый образ жизни. Это направление государственной политики должно стать одной из приоритетных задач. От ее решения во многом зависит достижение поставленных стратегических целей», – заключил Дубровин.

В Псковской и Саратовской областях запрещена продажа спиртных напитков населению в День защиты детей (1 июня); День знаний (1 сентября); период Последних звонков (25 мая); период выпускных вечеров в школах;День молодежи (27 июня); День трезвости (11 сентября).

В Ульяновской области, кроме вышеуказанных дней, запрещено продавать напитки с содержанием спирта от 15% также в выходные; День России (12 июня), а также в День семейного общения (региональный праздник отмечается 12 сентября).

В Астраханской области запрет действует 25 мая, 1 июня, 1 сентября, а также 15 декабря – региональный День трезвости.

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