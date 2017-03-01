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Агентство новостей Доступ 1 1 марта 2017 года, 16:46

Челябинские эксперты предупреждают об эпидемии детских самоубийств


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В 2016 году в Челябинской области покончили с жизнью 27 детей. В два раза больше – суицидов незавершенных. Дети разучились говорить о своих чувствах – их максимум: «печалька», грустный смайлик. Они играют со смертью, шутят о ней, даже романтизируют, ведь их родители пытаются оградить от этой темы: «кошечка убежала, дядя уехал в другую страну, бабушка рядом со звездочкой», культивируют книгу-хит «50 дней до моего самоубийства», которая уже второй год является лидером продаж в книжных магазинах России. А главное, считают, что их боль – боль маленького человека – глубже, сильнее, главнее по сравнению с болью родителей и близких. О проблеме, которую, судя по статистике, никак не искоренить, в среду, 1 марта, говорили эксперты. Беседу слушал корреспондент Агентства новостей «Доступ».

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ И ПОТРЕБИТЕЛЬСТВО

Руководитель миссионерского отдела епархии Константин Путник считает, что наше общество глубоко травмировано переходом от коллективистской модели, где люди несли ответственность друг за друга и где была задана матрица ответственного поведения, к индивидуалистическому социуму, в котором каждый сам по себе и сам за себя. Это и является ключевой причиной возникновения таких патологий, как эпидемия суицидов среди детей и подростков.

В таком обществе, по мнению Путника, растет чувство одиночества, с которым подросток не в состоянии справиться самостоятельно. Дети больше не пожимают друг другу руки при встрече, не хлопают по плечу, разучились говорить о своих эмоциях и чувствах; «печалька» – пишут они в соцсети на слова одноклассника о ссоре с мамой.

В 2014 году в Челябинской области зарегистрировали 22 детских суицида, в 2015 – 20, в 2016 – 27. При этом на один завершенный суицид приходится 50 незавершенных.

«Вы знаете, какая самая популярная книга среди подростков сегодня? "50 дней до моего самоубийства". Автор – Стейс Крамер. Она на всех витринах, хит продаж. Дети с ней спят, цитируют ее друг другу. При этом родители не удосуживаются ее прочитать, и учителя знают об увлечении своих подопечных, но тоже не читают ее», – отметил эксперт.

Он говорит, что дом ребенка – его крепость, «свет в окошке», всегда должен быть самым любимым и главным местом в его жизни. А родители, которые тоже одиноки, которые постоянно сталкиваются с социальной несправедливостью, испытывают стресс, должны, тем не менее, всегда находить время на спокойный, уютный разговор с глазу на глаз со своим ребенком.

«Неразделенная любовь, плохая успеваемость, конфликты со сверстниками и учителями, "синие киты" НИКОГДА не закончатся трагедией, если с "погодой в доме все в порядке"», – уверен эксперт.

НЕ НАДО МОЛЧАТЬ О СМЕРТИ

Так считает главный детский психиатр Челябинской области Татьяна Смирнова. «Мы стараемся избавить ребенка от плохих новостей. Кошка убежала, дядя уехал в плаванье на Северный полюс. На кладбище ребенка лучше не брать – зачем ему это. Но говорить об смерти нужно», – отмечает специалист.

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Если ребенок хотя бы с начальной школы понимает, что есть смерть, что это необратимый, природный процесс, он не будет ее романтизировать. «От этого и проблемы. Ребенок с неокрепшей психикой представляет смерть, как нечто романтичное, привлекательное, завораживающее. Он видит, как герой умирает в мультфильме, а потом появляется в другой серии. Понятно, что грань стирается из-за табуированности темы», – подчеркивает Смирнова.

И в связи с последними событиями в соцсетях рекомендует родителям объяснять своим детям прямо, что их сверстники, которые кончают жизнь самоубийством, из-за «синего кита» или несчастливой любви – да по любым причинам, они не герои, они слабые, глупые дети, они намеренно потеряли самое дорогое, что у них есть. И обязательно рассказывать им о группах из разряда «Синий кит». Объяснять, зачем они, показать, как добавить человека или сообщество в «черный список».

Экстренная помощь психиатра в Челябинске – 269-77-77. Звонить можно с 17.00 до 08.00.

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Теги: дети, попытка суицида, новости челябинска, психиатрия
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