Новогоднюю подсветку Челябинска сохранят до февраля

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске новогоднюю подсветку сохранят до февраля – праздничная иллюминация будет работать до соответствующего распоряжения мэрии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Управления дорожных работ.

«Работу новогодней иллюминации решено продлить до февраля вместе с подсветкой Ледового городка на площади Революции. Праздничное освещение будет работать в штатном режиме весь январь до соответствующего распоряжения городской администрации», – говорится в сообщении МБУ УДР.

Напомним, ранее планировалось отключить всю праздничную иллюминацию уже с 15 января.

Отметим, что новогодняя иллюминация была установлена на центральных магистралях города, основных автодорогах районного значения и гостевых маршрутах. Для украшения используются светодиодные гирлянды на опорах наружного освещения, подсветка деревьев, архитектурная иллюминация зданий и сооружений. Кроме того, есть тематическое оформление на площади Революции (триколор), около ХК «Трактор» (хоккейная тематика), на улице Цвиллинга (Пушкинская тематика).